BCP. Un financement de 25 millions d’euros de la BERD pour financer la transition verte

Accordé par la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), avec le soutien de l’Union Européenne (U.E) et du Fonds vert pour le climat, ce prêt constitue la troisième ligne de financement fournie par la BERD à la BCP dans le cadre de la facilité de financement de l’économie verte (Green Economy Financing Facility). Notons qu’elle permettra d’accompagner l’extension des prêts secondaires au secteur privé en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), afin de soutenir leurs investissements dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Lire aussi | Adil Douiri sur le point de racheter Aïn Ifrane

« Le nouveau financement sera soutenu par un ensemble de mesures de coopération et d’assistance technique dans le cadre d’une enveloppe globale de 4,4 millions d’euros dont bénéficie le programme, financée par la BERD, l’UE et le FVC pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi global du projet », indique-t-on. De même, les fonds seront utilisés pour le renforcement des capacités de la BCP, ainsi que pour des activités de sensibilisation des clients finaux aux technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. On apprend aussi que l’UE fournira une subvention de 2,7 millions d’euros, qui sera utilisée pour une incitation à l’investissement de 10 % en moyenne par projet sous forme de cash-back pour la mise en œuvre de projets éligibles par des entreprises marocaines, afin de stimuler les investissements dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Lire aussi | Mondial 2022. RAM met en place un pont aérien inédit pour renforcer les rangs des supporters marocains