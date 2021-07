Beko mise sur le développement durable

Les produits innovateurs de Beko reflètent la mission de durabilité de la marque et son utilisation des matériaux recyclés et bio-composés, ainsi que des technologies d’économie du détergent pour une vie saine et durable.

La première marque européenne d’appareils électroménagers pense que les humains et la planète sont interconnectés. Dans le but de sensibiliser le public sur la mission de durabilité chez Beko, la marque a lancé une vitrine virtuelle de ses appareils éco performants, en présence de Hakan Bulgurlu, CEO, Zeyneb Yalim Uzun, directrice marketing et Ragib Blacioglu, directeur commercial de Arçelik (maison-mère) et de l’invité d’honneur du Conseil mondial des affaires pour le développement durable, Brendan Edgerton, directeur de l’économie circulaire.

Take a look at Beko’s steps towards more sustainable planet at https://t.co/G9jdSQcHxZ Nature and us are interconnected. What happens to one happens to all. #BekoConnections pic.twitter.com/DjcdUT0or1 — Beko (@Beko) March 26, 2021

À l’occasion de ce lancement, Beko a présenté les résultats d’une enquête menée dans toute l’Europe sur les attitudes et les préoccupations des consommateurs en matière de durabilité, et a dévoilé sept produits responsables, dont un lave-linge, un lave-linge séchant, un four, un sèche-linge, un réfrigérateur, une cafetière expresso et un lave-vaisselle, pour aider les consommateurs à réduire leur impact sur l’environnement.

There is always time for family yoga if your washing machine can wash the clothes 50% faster. Make good use of your time while washing your clothes with the AquaTech washing machine. #LiveLikeAPro. #washingmachine #wellness #wellbeing #wellnessday #goals #healthylife pic.twitter.com/m8SODCQwUn — Beko (@Beko) July 9, 2021

L’étude, qui a été annoncée lors de la présentation en ligne par Beko de sept appareils électroménagers écologiques, a révélé que les dommages causés par l’homme à l’environnement sont perçus comme la menace la plus grave pour une planète durable par toutes les personnes interrogées, suivie par le problème du plastique, puis par les maladies infectieuses (qui n’auraient peut-être même pas figuré sur la liste si ces questions avaient été posées il y a deux ans). Les conditions météorologiques extrêmes viennent par la suite, suivies des catastrophes naturelles, de la crise des ressources naturelles, de la perte de biodiversité, du gaspillage alimentaire et, enfin, du stress hydrique.

« Nos objectifs de durabilité et nos efforts en Recherche & Développement et en innovations font parties intégrante de notre stratégie et notre vision d’ensemble. Pour évoluer ils dépendent l’un sur l’autre. C’est à nous de trouver des meilleures solutions, plus respectueuses de l’environnement, pour mener nos vies. Avec une série d’appareils éco performants de chez Beko, les clients peuvent entièrement équiper une maison durable », souligne Hakan Bulgurlu.

« L’objectif de la marque Beko est de donner aux générations futures les moyens de mener une vie plus saine, ce qui n’est possible qu’en vivant de manière plus durable et en œuvrant pour une planète plus saine. Toutes nos actions et tous les produits que nous utilisons ont un impact sur la nature. Ainsi, au-delà de ce portefeuille de sept produits, nous sommes désireux d’adapter nos technologies existantes pour rendre tous nos appareils plus respectueux de l’environnement. Pour Beko, ce n’est que le début », ajoute Zeyneb Yalim Uzun.

For a healthy life, you need your mind’s and body’s harmony, and yoga is a way to do that. To release the tension from work eating healthy is a must, as well as exercising. Let’s celebrate World Yoga Day together by working on ourselves! #LiveLikeAPro #EatLikeAPro #yoga #yogi pic.twitter.com/25Co1DOSnO — Beko (@Beko) June 21, 2021

« Chez Beko, nous sommes passionnés par la démocratisation de la technologie, en la rendant accessible et en veillant à ce que le plus grand nombre de personnes possible y ait accès. En faisant de la durabilité un modèle commercial et en l’intégrant dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons de réduire les dommages causés à l’environnement par l’homme en développant des appareils électroménagers performants, durables, abordables et également respectueux de l’environnement », note pour sa part Ragib Blacioglu.