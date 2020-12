Benjamin Netanyahou : « J’ai toujours cru que ce jour historique arriverait » [Vidéo]

Le premier ministre israélien a salué jeudi l’accord de normalisation nouvellement annoncé avec le Maroc comme « une grande lumière de paix ».

« Ce sera une paix très chaleureuse », a promis Benjamin Netanyahou dans une adresse télévisée devant le mur des Lamentations à Jérusalem. La première étape consistera dans l’ouverture de bureaux de liaison en Israël et au Maroc, ainsi que dans la reprise des vols directs entre les deux pays, a-t-il indiqué. Plus tard, « nous agirons aussi rapidement que possible pour établir des relations diplomatiques complètes », a-t-il dit.

Lire aussi | Maroc-Israël : bientôt possible par vol direct

Benjamin Netanyahou a remercié SM le Roi Mohammed VI pour avoir « accepté de décider une paix historique avec Israël », ainsi que le président américain Donald Trump pour avoir aidé à négocier cet accord. Donald Trump avait déjà annoncé cet accord auparavant sur Twitter, saluant « une avancée massive pour la paix au Moyen-Orient ».

Lire aussi | Trump proclame la souveraineté marocaine sur le Sahara

Pour rappel, même sans relations officielles, les deux pays ont maintenu des relations amicales, et un grand nombre de touristes israéliens se rendent chaque année en visite au Maroc. Le Royaume est désormais le quatrième pays arabe à établir des relations diplomatiques avec Israël cette année, après les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan.