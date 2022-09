Bensaïd reçoit le PDG MENA d’Universal Music

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a reçu hier à Rabat le PDG d’Universal Music au Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Patrick Boulos.

Les deux parties ont discuté des opportunités de partenariat et d’investissement au Maroc, d’autant plus qu’Universal Music est l’une des principales entreprises au monde. A cet égard, Patrick Boulos a souligné qu’« Universal » considère le Maroc comme un lieu central pour le développement des industries musicales, compte tenu de la valeur du patrimoine musical dont jouit le Royaume, en plus de la nouvelle génération de brillants jeunes artistes devenus de renommée mondiale.