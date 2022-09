Bensaid représente le Maroc à la session des ministres de la Jeunesse des pays musulmans

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a eu des entretiens bilatéraux, mercredi soir, à Djeddah, avec le Prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, ministre saoudien des Sports. Au début de cette rencontre, il a été souligné la solidité des relations bilatérales qui unissent le Royaume du Maroc au Royaume d’Arabie Saoudite sous la houlette du Roi Mohammed VI et du Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et avec le plein soutien du Prince Héritier Mohammed ben Salmane, vice-Premier ministre. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des moyens de développer des axes de coopération dans le domaine de la jeunesse entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie Saoudite. Dans ce cadre, il a été procédé à la signature du programme exécutif entre le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministère des Sports en Arabie Saoudite dans le domaine de la jeunesse.

L’Arabie saoudite accueille la cinquième session de la Conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports sous le thème : « Développement de la jeunesse et des sports aux fins de bâtir une Oummah solidaire », qui se tient à Djeddah du 07 au 09 septembre 2022.

La participation du Maroc à cet événement témoigne de l’engagement ferme et enraciné du Royaume sous la conduite du Roi Mohammed VI et de sa volonté d’œuvrer au sein des organes de l’Organisation de la Coopération islamique et de donner un nouvel élan à la coopération multilatérale, notamment dans le domaine de la jeunesse.

La Conférence discutera de la situation de la jeunesse dans les États membres de l’Organisation de la coopération islamique, et l’importance que l’OCI ainsi que ses organes et institutions concernés attachent au développement de la jeunesse et des sports. Elle s’évertuera également à renforcer les capacités des jeunes, à promouvoir leur rôle dans le développement dans le but d’offrir des conditions de stabilité, de progrès et de prospérité, à combattre les idées extrémistes et violentes revendiquées par les organisations terroristes et à encourager le dialogue, la modération, la tolérance et le respect d’autrui. La conférence se penchera également sur l’engagement des États membres à mettre en œuvre les stratégies d’orientation de l’OCI pour la jeunesse et à développer le sport en vue de promouvoir l’action islamique commune dans le domaine de la jeunesse et du sport.