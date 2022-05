BERD. 1,6 milliard d’euros investi dans le secteur privé au Maroc

«Au cours des 10 dernières années nous avons investi plus de 3,2 milliards d’euros au Maroc dont plus de 1,6 milliard d’euros dans le secteur privé», a fait savoir M. Sallé de Chou qui intervenait lors d’un panel, tenu dans le cadre de la 31 ème assemblée générale de la BERD.

«La BERD est l’institution financière la plus active au Maroc», a-t-il déclaré lors de ce panel placé sous le thème «BERD: Réussir l’investissement au Maroc», relevant que la Banque octroie des financements, mais offre également des services en conseil notamment pour les Petites et moyennes entreprise (PME) .

Il a dans ce sens soulevé que la Banque a soutenu près de 700 PME au Maroc depuis le démarrage de ses activités en 2012 au Royaume, précisant que 72% des PME qui ont bénéficié du conseil ont pu augmenter leur chiffre d’affaires, créant un total de 320 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire. Le responsable a aussi mis en exergue les résultats tangibles de la Banque en matière d’investissement dans le «green sector» au Royaume ainsi que les opportunités de ce secteur notamment en matière de décarbonisation, de conservation de l’eau et de déploiement de nouvelles technologies vertes.

En outre, M. Sallé de Chou a mis en avant l’importance du renforcement de la cohésion sociale et de la réduction des disparités régionales pour une croissance plus inclusive. De son côté, Adil Chikhi, Directeur de l’industrie, du commerce et de l’agribusiness de la région Sud et Est de la Méditerranée (SEMED) à la BERD a relevé que la PME et la TPE sont au cœur des activités de la Banque, ajoutant que la BERD veille à adapter ses offres à cette catégorie d’entreprises à même de se développer.

Il a dans ce sens mis en avant l’importance du conseil pour ces entreprises notamment en matière d’assistance technique. «Si l’entreprise n’a pas accès à la bonne expertise et le savoir-faire technique, elle ne pourra pas réaliser son fort potentiel», a-t-il dit à cet effet. M. Chikhi a dans ce sens noté que la BERD fait en sorte que ses produits soient adaptés aux besoins de ces entreprises sur le terrain «au bon moment et à la bonne vitesse».

