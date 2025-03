Best Health nomme Adnane Zerhouni au poste de Directeur Général

Best Health a annoncé la nomination d’Adnane Zerhouni en tant que Directeur Général. Cette désignation s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe, qui ambitionne de renforcer son leadership dans le secteur de la santé en Afrique.

Fort d’une expérience de près de vingt ans dans l’investissement et le développement d’entreprises en Afrique et au Moyen-Orient, Adnane Zerhouni aura pour mission d’accélérer l’innovation et de structurer la prochaine phase d’expansion de Best Health. Son arrivée marque une nouvelle dynamique pour le Groupe, visant à consolider ses activités et à proposer des solutions toujours plus innovantes aux acteurs du secteur médical.

Best Health est un acteur majeur des solutions médicales en Afrique. Le Groupe fournit équipements, technologies et services aux hôpitaux, cliniques, laboratoires et professionnels de santé. Son développement repose sur un réseau de filiales spécialisées, couvrant plusieurs domaines clés du secteur médical.

Le portefeuille de Best Health comprend plusieurs entités réparties sur le continent africain. Au Maroc, SCRIM se spécialise dans les équipements hospitaliers, notamment en imagerie médicale et radiothérapie, tandis que Soma Medical est axée sur les dispositifs médicaux implantables. Mabiotech propose des solutions pour le diagnostic in vitro et les laboratoires, et Saiss Environnement intervient dans la gestion et le traitement des déchets médicaux.

Le Groupe est également présent en Tunisie avec TMS, au Sénégal avec MTS et en Côte d’Ivoire avec Ivocare, toutes trois spécialisées dans les équipements hospitaliers et l’imagerie médicale. Cette organisation permet à Best Health d’assurer une couverture régionale étendue et de répondre efficacement aux besoins spécifiques des professionnels de la santé.

À travers cette structure, Best Health poursuit son engagement en faveur d’une santé plus accessible et efficiente en Afrique. En intégrant innovation, expertise et proximité, le Groupe ambitionne d’accompagner les établissements de santé dans leur modernisation et leur développement.