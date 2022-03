Best Health prend le contrôle de Saïss Environnement

Après avoir racheté en septembre 2020 la société Mabiotech, acteur majeur de la distribution d’équipements et de réactifs de laboratoires au Maroc,Best Health, l’un des acteurs majeurs de la distribution d’équipements médico-chirurgicaux, récidive en bouclant l’acquisition d’une participation majoritaire dans Saïss Environnement, leader marocain de la collecte, gestion et traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques.

Best Health , holding créé en 2004 pour regrouper les activités médicales de Best Financière, annonce une prise de participation majoritaire dans Saïss Environnement, leader marocain de la collecte, gestion et traitement des dé chets m édicaux et pharmaceutiques.

Pour Best Health, cette opération lui permet de renforcer son positionnement de leader parmi les acteurs opérant dans le domaine de la santé en lui offrant ainsi des solutions de plus en plus larges et pointues aux professionnels de la santé au Maroc. En outre, ajoute-il, « cette prise de participation majoritaire permettra de répondre aux besoins et exigences de plus en plus normés du secteur, et de consolider sa position d’acteur de référence sur le continent africain ».

Créé en 2004 par Chadia Khlifi, Saïss Environnement a démarré son activité dans le cadre d’une convention de partenariat public-privé. Depuis, le Maroc a entrepris l’établissement d’un cadre réglementaire à la production, le traitement et l’élimination des déchets auquel l’entreprise a contribué. Bénéficiant de la dynamique d’un marché marocain conscient des enjeux écologiques des années à venir et soucieux d’appliquer les meilleurs pratiques en termes de respect environnemental, elle est ainsi devenue la première entreprise du Royaume à proposer le traitement des déchets d’activités de soins. Elle absorbe actuellement 34% de la production nationale de déchets, principalement issus de l’activité hospitalière.

Pour rappel, Best Health emploie 180 personnes et a généré en 2021 un chiffre d’affaire de 500 millions de DH. Outre Best Financière, le capital de Best Health représente les intérêts de partenaires prestigieux tels que Philips, Elekta, Abbott, Becton Dickinson… la société est détenue par le fond d’investissement Amethis (filiale de la Banque Rothschild) et Adil Bennani, qui pilote à ce titre l’activité médicale du groupe.