Biden rejette une proposition limitant la coopération militaire avec le Maroc

L’administration Biden a rejeté la proposition du sénateur pro-Polisario Jack Reed, du parti Démocrate, visant à conditionner le financement de programmes de coopération militaire avec le Maroc à son acceptation d’un plan de paix au Sahara marocain. La Maison blanche a souligné, dans un document, que cette requête pourrait impacter négativement les engagements du Département de la Défense, notamment la politique de sa coopération au niveau international.

L’administration américaine a expliqué, sans citer nommément le royaume, que la proposition portant le n°1209 et figurant dans la liste des amendements présentés dans le cadre de l’examen du projet de la loi de finances 2022, risque d’empêcher le ministère de la Défense d’accomplir convenablement la mission de «fournir de l’assistance à des parties étrangères, conformément aux priorités de la politique étrangère» des Etats-Unis.

Le sénateur Reed, du parti Démocrate, membre de la Commission de la Défense, avait demandé d’«interdire l’utilisation de fonds du ministère de la Défense pour soutenir la participation des forces militaires du Royaume du Maroc à des exercices bilatéraux ou multilatéraux, à moins que le Secrétaire (LLyod Austin, ndlr) ne précise et certifie à la Commission de Défense que le Royaume du Maroc a pris des mesures pour soutenir un accord de paix final avec le Sahara ».

Pour rappel, le Maroc bénéficie depuis juin 2004 du statut d’allié majeur des Etats-Unis hors OTAN. Outre ce privilège, les deux pays ont signé, en octobre 2020 à Rabat, un accord de coopération militaire de dix ans.

En parallèle, à l’occasion du 66ème anniversaire de l’Indépendance du Royaume, le président des États-Unis d’Amérique, Joe Biden, a adressé un message de félicitations à S.M. Roi Mohammed VI.

Dans son message, Biden a souligné que les relations entre les États-Unis et le Maroc remontent à une longue date. « Notre partenariat de 235 ans, qui a été initié par la signature du traité de paix et d’amitié entre les États-Unis et le Maroc en 1786, a approuvé à maintes reprises l’importance et la valeur du respect mutuel et de la coopération » annonce-t-il.

D’ailleurs, Biden a annoncé être ravi « d’apprendre que la récente commémoration du bicentenaire de notre Légation à Tanger était un exemple de notre relation diplomatique durable ». Il a également exprimé sa satisfaction « à la perspective d’approfondir nos engagements communs, d’investir dans la prospérité mutuelle et de nous appuyer sur ce partenariat inébranlable ».

Pour le président américain, l’intérêt commun pour la paix et la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord « constitue une base solide pour une collaboration et un engagement continus ».