Bientôt un bus pour relier Casablanca à l’aéroport Mohammed V ?

Casa Transports, l’entité en charge du réseau de transports en commun de la ville blanche, a récemment proposé le lancement d’un service de bus dédié reliant le centre-ville de Casablanca à l’aéroport.

Selon les informations partagées lors d’une réunion de la commission des finances du conseil de la ville de Casablanca, ce service de transport vers l’aéroport de Casablanca couvrira une distance de 36 kilomètres, offrant ainsi une option pratique et abordable pour rejoindre le principal hub aérien du Royaume, rapportent nos confrères de Medias24. Avec une fréquence de passage de 30 minutes, ce service garantira une accessibilité accrue pour les passagers, leur permettant de planifier leurs déplacements en toute sérénité.

Pour assurer un service optimal, quatre bus seront mobilisés spécifiquement pour cette ligne, offrant ainsi une capacité suffisante pour répondre à la demande. Le tarif proposé pour ce trajet est fixé à 50 dirhams, ce qui en fait une alternative économique par rapport aux autres moyens de transport disponibles. Les principales zones desservies incluent des points névralgiques tels que l’aéroport de Casablanca, Casanearshore, Casa Finance City, le Technopark, le parc de la Ligue arabe, la place des Nations unies, le centre-ville et la gare de Casa-Port.

Ces propositions de Casa Transports ont été accueillies favorablement et adoptées à la majorité lors de la réunion de la commission des finances, ainsi qu’en session ordinaire du conseil de la ville. Ce nouvel ajout au réseau de transports en commun de Casablanca devrait non seulement faciliter les déplacements des habitants et des visiteurs de la ville, mais également contribuer à désengorger le trafic routier et à réduire l’empreinte carbone associée aux déplacements vers l’aéroport.