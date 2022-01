Bilan 2021. Renault Group Maroc renforce ses acquis commerciaux et industriels

Un bilan d’ensemble qui demeure satisfaisant comme l’a expliqué en préambule de son allocution Mohamed Bachiri, Directeur de Renault Group Maroc. Il a souligné les répercussions de la pandémie liée à la covid-19 et celles des semi-conducteurs qui ont impacté l’ensemble de la filière automobile mondiale. Dans ce contexte perturbé, la production des deux usines du Groupe Renault au Maroc a atteint 303 591 véhicules en 2021, dont 230 002 pour l’usine de Tanger et 73 589 pour l’usine Renault de Casablanca, la Somaca. Soit une augmentation de 10% comparée à l’année précédente.

C’est en distanciel, via une conférence de presse digitale, que le staff de Renault Group Maroc a effectué le 19 janvier courant son bilan 2021 lié à l’exercice commercial de ses marques et à l’activité de ses plateformes industrielles.

Côté exportation, Renault Group Maroc a écoulé près de 84% de la production de ses deux usines. L’usine de Tanger a exporté 206 448 véhicules soit près de 90% de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté 48 119, soit 65% de sa production. Au total ce sont près de 254 567 véhicules produits dans les usines de Tanger et Casablanca qui ont été exportées dans le monde faisant rayonner le «Made in Morocco».

Le Groupe précise avoir renforcé son engagement pour le développement de l’écosystème Renault avec la signature en juillet dernier d’une nouvelle phase portant l’objectif de sourcing local à 2,5 milliards d’euros dès 2025 et une cible de 3 milliards d’euros ainsi que le taux d’intégration locale à un objectif cible de 80% à terme. Selon Mohamed Bachiri, ce nouvel engagement d’intégration locale contribuera à donner un nouvel élan à l’écosystème Renault, à l’installation de nouveaux fournisseurs et au renforcement du positionnement de l’industrie automobile marocaine et du «Made in Morocco» à l’échelle régionale et internationale. Renault Group Maroc continue également de créer de la valeur par la montée en puissance de son écosystème automobile qui a vu tripler son nombre de fournisseurs de rang 1 installés dans le Royaume depuis 2016 passant de 26 à 76.

Outre ces bonnes performances industrielles de Renault Group Maroc, le volet commercial n’a pas été en reste. Devant là aussi composer avec cette même crise des semi-conducteurs qui a généré notamment une pénurie de certains modèles dans la gamme des importateurs locaux, Renault Commerce Maroc est parvenu à tirer favorablement son épingle du jeu avec ses deux marques, comme l’a expliqué Fabrice Crevola, Directeur général de Renault Commerce Maroc et Directeur de la marque Dacia au Maroc.

Dans un marché en hausse de +31,5% par rapport à 2020 mais marqué par l’impact de la pénurie des composants électroniques sur les stocks, Renault Group Maroc a conservé son leadership avec ses marques Dacia et Renault respectivement à la 1ère et la 2ème place du marché et cumulant un total de 69 721 véhicules vendus. Aussi 7 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 10 des meilleures ventes (1. Dacia Sandero, 2. Dacia Logan, 3. Renault Clio, 4. Dacia Dokker, 5. Dacia Duster, 8. Renault Express et 9. Dacia Lodgy) incluant l’ensemble des modèles «Made in Morocco» du Groupe.

Le staff de Renault Group Maroc a également porté des précisions relatives à son réseau commercial, le plus étendu du Royaume avec 93 de points de vente et de services. Dans cet échiquier, Renault Group Maroc continue de renforcer ses activités au service de ses clients avec notamment le renouvellement de ses gammes, des forfaits après-ventes adaptés aux particuliers et aux professionnels, une flotte de 14 ateliers mobiles pour répondre au plus près aux besoins des clients sur tout le territoire, la professionnalisation de l’activité véhicule d’occasion ou encore la digitalisation des services.

Bilan satisfaisant également pour RCI Finance Maroc qui confirme sa place de premier partenaire des marques Renault et Dacia pour le financement des ventes au service des clients. RCI Finance Maroc continue à financer plus d’un client particulier sur deux des marques du Groupe et un client professionnel sur trois.