Bilan. CFG Bank franchit le seuil de rentabilité nette en 2021

Le résultat net consolidé, après impôts, de CFG Bank s’est établi à 31 millions de dirhams (MDH) en 2021, contre un déficit de -43 MDH une année auparavant.



«Après avoir atteint la rentabilité d’exploitation en 2020, 5 ans après le lancement de la banque commerciale, CFG Bank réalise en 2021 un résultat net positif, portée par une croissance forte dans l’ensemble de ses métiers», précise la banque via sa communication financière.



Du reste, l’opérateur a consenti pour le lancement de sa banque commerciale des investissements importants en informatique pour ses agences bancaires et en communication. Ces derniers sont désormais rentabilisés, précise-t-il.

Aussi, le résultat brut d’exploitation consolidé s’est élevé, quant à lui, à 53 MDH en 2021, en hausse de +162% . Un résultat porté, selon la banque, par la croissance rapide du produit net bancaire (PNB) et par la maîtrise des charges.



En effet, le PNB consolidé a atteint 400 MDH à fin décembre 2021, en hausse de 40%. Cette progression s’explique principalement par la hausse des crédits et la bonne tenue de la banque d’affaires et des activités de salles des marchés.