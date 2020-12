BIM : un nouvel entrant dans le capital

Helios Investment Partners (Helios), un fond de capital-investissement dédié à l’Afrique avec plus de 3,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a annoncé un partenariat avec BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIM), le leader Turc de la distribution alimentaire à prix discount, coté sur la place boursière d’Istanbul avec une capitalisation boursière de plus de 5 milliards de dollars.

Ce partenariat vise à appuyer le plan de développement des activités de BIM au Maroc à travers l’acquisition de 35% de cette filiale par Helios, valorisant la société à plus de 200 millions de dollars. Créé en 2009, BIM Maroc est le leader de la distribution alimentaire à prix discount au Maroc avec plus de 500 magasins dans tout le pays. La société fournit des produits essentiels à des prix compétitifs en s’appuyant sur sa marque reconnue « BIM », ses marques distributeurs de haute qualité, ainsi que sa plateforme logistique performante.

« La marque BIM est bien ancrée dans l’esprit des consommateurs marocains et fait désormais partie de leur quotidien. L’enseigne a gagné en notoriété durant la crise du Covid-19 grâce à la forte disponibilité de ses produits, permis par sa plateforme logistique et son approvisionnement local de plus de 85 % de ses produits. Depuis 2009, BIM a fortement investi dans ses activités marocaines manifestant un engagement fort envers le pays avec la vision d’en faire une plateforme de lancement pour son expansion africaine dans les années à venir. Nous nous réjouissons de collaborer avec BIM pour continuer à développer les capacités de production locale de l’entreprise et continuer à offrir aux consommateurs marocains des produits de qualité à des prix compétitifs », souligne Zineb Abbad El Andaloussi, associée chez Helios.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec Helios, une société de capital-investissement de premier plan axée sur la croissance en Afrique, afin d’écrire ce nouveau chapitre de BIM au Maroc. Nous pensons que cet investissement représente une marque forte de confiance dans notre établissement marocain et dans notre stratégie à long terme au Maroc. Fort de son expertise et de son expérience, Helios contribuera à la stratégie de croissance de BIM Maroc et renforcera sa capacité à apporter de la valeur aux consommateurs et à l’écosystème des chaines de distribution modernes au Maroc. Renforcée par ce partenariat, la localisation de l’entreprise sera l’un des piliers de la croissance de BIM Maroc et nous permettra de continuer d’offrir un meilleur service aux consommateurs à des prix compétitifs », ajoute Haluk Dortluoğlu, membre du conseil d’administration de BIM.