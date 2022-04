Bioui Travaux construira le barrage Targa Ou madi dans la province de Guercif

L’offre de la société Bioui Travaux a été retenue étant donné qu’elle répond aux critères techniques, et qu’elle est la moins distante, par rapport à ses concurrents Houar et SGTM.

La Direction des Aménagements Hydrauliques, relevant du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, a attribué à la société Bioui, la construction du barrage Targa Ou Madi, province de Guercif, pour un montant de 867,87 MDH.

La construction de ce barrage, d’une capacité de 287 millions de m3, concerne l’exécution des travaux de génie civil, notamment : la réalisation des installations de chantier nécessaires pour la réalisation des travaux, l’achèvement des travaux restant concernant les ouvrages de mise hors d’eau du chantier, la construction du barrage et de ses ouvrages annexes.

La construction du barrage concerne également la réalisation des travaux de forage et d’injection, la mise en place des dispositifs d’auscultation des ouvrages, la réalisation des routes, ouvrages de franchissement et plateformes à caractère définitif desservant la crête du barrage et les ouvrages annexes, la remise en état des lieux.