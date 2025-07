BKGR recommande de souscrire à l’augmentation de capital de TGCC

BMCE Capital Global Research (BKGR) a recommandé de souscrire à l’opération d’augmentation de capital de TGCC, qui porte sur un montant global de près de 2,2 milliards de dirhams (MMDH) et dont la période de souscription s’étale du 14 au 18 juillet 2025.

Pour les besoins de l’évaluation du nouveau groupe TGCC (post acquisition STAM-VIAS), BKGR s’est basé sur la méthode d’actualisation des cash-flows futurs (DCF) tenant compte des prévisions sur 10 ans, indique BKGR dans son « Flash – Company update », précisant que cette valorisation fait ressortir un cours cible de 950 dirhams (DH), soit un upside de +31,5% comparativement au cours de souscription de 725 DH.

Cette augmentation de capital vise à financer la croissance externe de TGCC, notamment pour rembourser totalement les fonds levés pour l’acquisition de 60% du groupe STAM financée par emprunt bancaire de 2,2 MMDH, tout en augmentant le flottant en Bourse de la société.

L’opération prévoit l’émission de 3.034.482 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 DH, au prix de souscription de 725 DH, représentant une décote par rapport au cours de clôture de 879 DH au 8 juillet 2025.

Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre de la stratégie de TGCC visant à consolider son positionnement et accélérer sa croissance à travers la verticalisation, la diversification et l’internationalisation, profitant du contexte favorable généré par le développement des infrastructures nationales, dans le sillage de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Parallèlement, les analystes de BKGR tablent sur un taux de croissance annuel moyen composé (TCAM) du chiffre d’affaires (CA) consolidé de +29,8% (en post-money) sur la période 2024-2026, intégrant l’acquisition de 60% du groupe STAM.

Ainsi, BKGR anticipe que le CA consolidé devrait passer de 8,1 MMDH en 2024 à 13,6 MMDH en 2026, avec l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) évoluant selon un TCAM de +35,9% entre 2024 et 2026, passant de 1,2 MMDH à 2,2 MMDH.

Le résultat net part du groupe (RNPG) devrait évoluer selon un TCAM de +30,7% entre 2024 et 2026, passant de 522 millions de dirhams (MDH) en 2024 à 891 MDH en 2026.

En outre, le nouveau groupe TGCC, renforcé par l’acquisition de STAM, affiche un carnet de commandes consolidé de 17,9 MMDH au 31 décembre 2024, représentant 68% du CA cumulé prévisionnel pour 2025 et 2026.

Concernant la structure actionnariale, le flottant du groupe devrait passer de 33,2% à 39% après l’opération.