Blink Pharma annonce sa première levée de fonds auprès d’Azur Innovation Fund

En effet, la startup a lancé en 2020 sa marketplace qui permet non seulement de transmettre les commandes des pharmaciens aux laboratoires et grossistes, mais aussi de réaliser la transaction commerciale grâce à un système respectant la loi 17-04. La plateforme offre également un espace d’actualité et d’informations et compte déjà un réseau composé de plus de 3.500 pharmaciens abonnés au service.

En plus de ce produit phare, Blink Pharma développe d’autres produits digitaux qui apportent de réelles solutions aux professionnels de la santé. Ces solutions constituent une réponse à des freins identifiés sur le terrain en capitalisant sur l’expertise de ses dirigeants fondateurs Ali Sami CEO et Adil Bertul CCO dans ce domaine.

« Nous avons l’ambition d’accélérer l’empreinte digitale autour des services de santé. Nous avons commencé notre parcours par la pharmacie, pour étendre nos services vers le médecin et le patient. Le secteur de la santé est profondément transformé par le digital et nous souhaitons accompagner les acteurs de la santé dans cette transformation. Nous capitalisons sur notre connaissance approfondie de l’environnement scientifique et réglementaire, mais aussi, étant issus du milieu de la santé, nous avons un profond respect pour les règles éthiques régissant le secteur. »

« D’autres applications sont dans le pipeline, toujours dans un souci de service aux professionnels de la santé, nous sommes fiers d’avoir convaincu un grand fond d’investissements comme Azur Innovation Fund qui nous permet de réaliser le plein potentiel de la digitalisation du secteur de santé », a déclaré Ali Sami, CEO de Blink Pharma.

Azur Innovation Fund est un fonds d’amorçage marocain au service de la startup marocaine qui vise la maximisation de valeur pour l’ensemble des parties prenantes des projets financés : actionnaires, promoteurs, salariés, écosystème industriel, collectivités… Cela est rendu possible grâce à une approche smart capital qui associe au financement, le mentorat, l’assistance technique et le monitoring.

