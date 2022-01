Blockchain et NFT. Les technologies du nouveau monde numérique expliquées par Reda Hachimy

La Blockchain peut-être définie comme une structure de données qui contient des enregistrements transactionnels, tout en assurant sécurité, transparence et décentralisation. On peut également considérer cette technologie comme étant comme une chaîne ou des enregistrements stockés sous forme de blocs. C’est un grand livre distribué qui est complètement ouvert à tout le monde sur le réseau. Une fois qu’une information est stockée sur une Blockchain, il est extrêmement difficile de la changer ou de l’altérer. Chaque transaction y est sécurisée par une signature numérique qui prouve son authenticité. En raison de l’utilisation du cryptage et des signatures numériques, les données stockées sur la Blockchain sont inviolables et ne peuvent être modifiées. Cette technologie permet à tous les participants du réseau de parvenir à un accord, communément appelé consensus. Toutes les données stockées sur cette dernière sont enregistrées numériquement et ont un historique commun qui est disponible pour tous les participants du réseau. De cette façon, les risques de toute activité frauduleuse ou de duplication de transactions sont éliminés sans avoir besoin d’un tiers.

La révolution numérique a changé le monde en façonnant un nouvel univers hors l’espace-temps, avec de nouveaux codes, de nouvelles technologies et de nouvelles opportunités. Les NFT’s sont la nouvelle tendance à explorer de plus près. Reda Hachimy, CEO et Fondateur de Capital Quant Agency nous explique plus en détails.

NFT. Une révolution des droits de propriété numérique

NFT est un acronyme signifiant « Non-Fungible Token » ou « Jetons non-fongible » en français. C’est un nouveau format de certification d’authenticité numérique qui permet l’achat de tout ce qui existe dans l’environnement virtuel ainsi que dans le monde physique : art numérique, photographie, musique, skins d’avatar, GIF, tweets, ainsi que les objets du monde réel. Cela transforme n’importe quel fichier numérique en un objet unique et irremplaçable via une blockchain.

Le terme « Non fongible » est utilisé en droit et en économie. Il caractérise quelque chose d’unique et qui ne peut être remplacé par autre chose. Par exemple, un billet de 100 Dirhams est fongible, il peut être échangé l’un contre l’autre et il aura exactement la même valeur.

En revanche, une œuvre d’art, un logo d’entreprise ou une marque commerciale est non fongible. Lorsqu’il est échangé contre un article différent, le résultat sera quelque chose de complètement différent. NFT est un jeton numérique qui peut être utilisé pour représenter l’unicité et la propriété d’une création numérique. Comme toute classe d’actifs, les NFTs sont également sujets à des variations de prix, en réponse à l’ancienne loi du marché de l’offre et de la demande (« si et seulement si leur fabricant ou propriétaire les propose à la vente sur un marché de gré à gré ou bien dans des plateformes dédiées »).

NFT. Perspectives de développements et de croissances.

Le Maroc connaît un développement sans précédent dans différents secteurs d’activité dont les technologies de l’information et de communication qui ont connu des expansions et des croissances importantes, notamment en termes de startups.

La création et surtout la commercialisation des NFTs, n’est pas à la portée de tous, car certains pays interdisent l’usage des cryptomonnaies. Les transactions commerciales sur les NFT (achat/vente) doivent se faire via la cryptomonnaie (« Etherium ») et sur des marchés de gré à gré ou bien sur des plateformes dédiées. Qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, ils ont la possibilité de créer leurs propres NFT (Minter son logo d’entreprise ou d’une marque à titre exemple), par contre ils ne peuvent pas les commercialiser (vendre son album ou une œuvre d’art à titre d’exemple).

Quels sont les avantages de cette technologie pour les entreprises et les institutions ?

La Fintech Marocaine « Capital Quant Agency », spécialisée dans l’analyse quantitative et la modélisation des marchés financiers, a Minter (« veut dire créer dans le jargon du NFT ») récemment son propre NFT sur son logo, sans effectuer aucune transaction en termes de cryptomonnaie, pour des raisons règlementaires et de conformité. Ce fut la première expérience réussie au niveau national.

Évidemment, chaque institution ou entreprise a sa propre identité visuelle dans le monde réel, et personne ne peut la voler car elle est protégée par des droits de marque et de propriété commerciale. Avec l’avancée technologique majeure du web et de l’internet, la protection de la propriété visuelle est devenue un enjeu clé et fondamental. De nos jours, avec l’émergence de la technologie NFT, toute personne physique ou morale ne peut plus voler ou posséder illégalement une identité visuelle, appartenant à une institution ou une entreprise et inscrite au préalable sur la Blockchain.

Une technologie qui attire de plus en plus les jeunes et les artistes.

De plus, si le monde réel est passé aux mondes virtuels à l’avenir, les choses seront également achetées et vendues en tant que NFT. Des artistes tels que la star de la musique Grimes et le Youtuber américain Logan Paul ont également lancé leurs propres NFT phares pour rendre leurs œuvres en édition limitée disponibles. La perspective d’un profit rapide a créé une nouvelle forme d’appétit.

Il y a eu une onde de choc avec les 69,30 Millions de Dollars payés pour le NFT de Beeple pour le travail numérique, intitulé « Everydays ». La pièce référencée comme les 5000 premiers jours, continue d’avoir un impact profond sur le monde.

Le concept de jeton non fongible (NFT) a émergé en 2017 avec le lancement de Cryptokitties – un jeu basé sur la blockchain Ethereum qui vous permet de créer, adopter, acheter et vendre des chats numériques avec des attributs et des caractéristiques uniques. Chaque chat numérique est un NFT, qui peut être échangé sur des marchés NFT de gré à gré ou bien dans des plateformes dédiées.

La face cachée des NFTs.

En effet, le droit d’auteur traditionnel protège le droit moral du créateur. Étant donné que les NFT ne sont pas encore réglementés, ils peuvent soulever un certain nombre de problèmes juridiques, qui ne se limitent pas au droit d’auteur, par exemple le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cette technologie peut tirer la sonnette d’alarme chez les régulateurs du point de vue de la criminalité financière. Outre les risques liés à l’utilisation de la cryptomonnaie, les blanchisseurs d’argent peuvent exploiter le commerce et la vente du NFT.

Dans certains pays, les cryptomonnaies sont réglementées au point d’échange pour réduire le risque de blanchiment d’argent. Le même fondement réglementaire peut être appliqué aux maisons d’enchères en ligne pour les NFTs. Bien que les plus grandes places de marché soient souvent liées aux échanges de cryptomonnaie, une base de référence doit être définie pour les entreprises qui souhaitent se concentrer sur l’industrie du NFT. Un système de politiques de « connaître votre client » (KYC) et de surveillance continue, similaire à ceux utilisés sur le marché de l’art traditionnel et dans les échanges de cryptomonnaie.

A propos de Reda Hachimy



M. Reda HACHIMY, CEO et Fondateur de Capital Quant Agency, une Fintech innovante et 100% Marocaine, spécialisée dans l’analyse quantitative (Quant) et la modélisation des marchés financiers. Il est également certifié dans le domaine de la finance de marché et quantitative par de prestigieuses institutions américaines et internationales (CME Group à titre d’exemple). Son ambition est de développer la place financière marocaine en introduisant des technologies innovantes, aux normes internationales qu’il a développées par ses propres soins.