BMCE Immobilier lance sa nouvelle offre « Damane Immo »

« Damane Immo » offre, à travers son portail www.damaneimmo.ma , une panoplie de services, avec des offres de biens immobiliers neufs, à la vente et à la location, au sein de projets sélectionnés avec soin. L’offre est orientée vers un mode de financement adapté pour les particuliers et les professionnels.

BMCE Immobilier, filiale du groupe Bank Of Africa, a lancé sa nouvelle offre accompagnée d’une plateforme digitale dédiée, pour la commercialisation de projets immobiliers pour le compte de promoteurs partenaires.

Damane Immo est une initiative qui vient consolider le processus de transformation digitale du Groupe et appuyer son positionnement d’acteur connecté à l’affût de solutions innovantes pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients.

Damane Immo accompagne ainsi le secteur immobilier dans sa propre transformation et démontre ses

capacités d’adaptation et d’innovation, face aux nouvelles tendances et modes de vie des acquéreurs.