BMW M5 CS Cocktail détonant !

Avis aux aficionados de berlines surpuissantes : BMW vient de dégainer la M5 CS (pour ClubSport), soit l’un des modèles les plus puissants de la division sportive de la firme à l’hélice, à savoir Motorsport. Et pour cause, puisque l’engin se voit animé par un V8 de 4,4 litres essence délivrant 635 chevaux pour un couple de 750 Nm. De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes. Limitée électroniquement à 305 km/h, elle se démarque d’une M5 Competition, notamment par ses nombreux éléments en carbone qui lui font perdre au total 70 kg. Dans le détail, le toit, le capot avant, le diffuseur arrière, le couvercle du moteur, le silencieux d’admission, voire les coques de rétroviseurs, mais aussi le becquet de malle arrière ont été réalisés dans ce matériau léger. Les premières livraisons de la M5 CS débuteront l’été prochain, moyennant tout de même 199 900 euros.