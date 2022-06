Bola Ahmed Tinubu, candidat favori à la présidentielle du Nigeria : « Nous pouvons construire une nation comme le Maroc »

Surnommé « Le parrain », « le faiseur de roi », « le boss », Bola Ahmed Tinubu est un homme politique nigérian très influent. Pour beaucoup au Nigeria, l’influence du chef historique du Congrès des progressistes (APC) a propulsé Muhammadu Buhari, président en 2015 et permis sa réélection en 2019. A tort ou à raison, c’est là son plus grand succès, qui a accentué son poids sur l’échiquier politique nigérian.

Aujourd’hui, Bola Ahmed Tinubu peut ambitionner de prendre la succession du président Buhari qui a annoncé ne pas se représenter à un troisième mandat. Le très influent ex-gouverneur de Lagos a été désigné, mercredi 8 juin, candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2023. Une nette majorité des 2 300 délégués du Congrès des progressistes s’est prononcée pour sa candidature.

Il faut dire que ce richissime musulman de 70 ans, ardent défenseur de la démocratie en exil pendant la dictature militaire des années 1990, a gravi tous les échelons politiques. Sa fortune fait beaucoup parler : il est considéré comme l’un des hommes les plus riches du pays, ayant des parts dans de nombreuses entreprises allant des médias à l’aviation, en passant par l’hôtellerie et l’immobilier.

Cette semaine, dans des déclarations rapportées par la presse nigériane dont le quotidien The Punch, Bola Ahmed Tinubu n’a pas caché son admiration pour le Maroc, après sa victoire à cette primaire d’APC organisée à Abuja, la capitale. Lors de son discours, il a en effet exposé les projets à réaliser s’il est élu l’année prochaine, comme président du pays. « Oui, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes. Mais je crois que nous l’avons en nous pour atteindre notre plus beau destin. Avec l’aide de Dieu, nous rendrons cette nation meilleure pour les générations à venir. Le président, le général de division Muhamamdu Buhari, a déjà jeté des bases solides en matière de sécurité, d’économie et de lutte contre la corruption. Nous bâtirons là-dessus pour le salut de notre peuple. Nous pouvons construire une nation comme le Maroc », a-t-il promis dans des propos rapportés par The Punch. « J’exprimé ma sincère gratitude au président Buhari pour son leadership calme et prudent tout au long de ce processus ». Je le remercie également pour sa détermination inébranlable à garantir des règles du jeu équitable et un processus primaire libre et équitable pour chaque aspirant. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd’hui en tant que nouveau porte-drapeau du parti nigérian», a-t-il ajouté.

Jadis, pays distant du Maroc, le Nigeria et le Royaume se sont rapprochés ces dernières années, aboutissant depuis à une solide coopération. Les deux pays ont initié le projet de gazoduc qui va les relier traversant une quinze de pays, une étape importante dans ce réchauffement des relations entre les deux états, en plus d’autres volets dans leur coopération. C’est dire qu’avec Bola Ahmed Tinubu, le Royaume va avoir un allié et un soutien sans faille dans ce pays influent du continent.

Pour rappel, la présidentielle au Nigéria est prévue le 25 février 2023, pour élire un nouveau président devant succéder à Muhammadu Buhari. Bola Ahmed Tinubu sera ainsi opposé pendant cette présidentielle à Atiku Abubakar, ancien vice-président âgé de 75 ans et candidat du PDP, principal parti d’opposition.