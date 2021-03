Botanika s’implante à Casablanca

Le leader des produits cosmétiques bio à l’huile d’argan au Maroc vient d’ouvrir une boutique dans la capitale économique.

La marque Botanika Marrakech accélère son développement dans le royaume. Après la ville ocre et Rabat (en juillet 2020), le leader des produits cosmétiques bio à l’huile d’argan au Maroc vient d’ouvrir une boutique dans la capitale économique. Nichée en plein cœur de Casablanca, juste à quelques pas du rond-point des Sports, cette nouvelle boutique se veut la nouvelle adresse des Casablancais en quête de produits de beauté bio à base d’huile d’argan.

Lire aussi| Quel risque pour les MRE n’ayant pas déclaré leurs comptes bancaires détenus au Maroc ?

« Nous ciblons toutes les femmes et tous les hommes. Nous avons aussi une gamme de produits pour bébé. Nous avons des produits qui sont destinés à toutes les couches sociales. Nous sommes une marque de très haute qualité qui est accessible à tout le monde », précise Selwa Benabdallah, Master franchisée (axe Rabat et Casablanca). Notons que l’enseigne s’apprête aussi à ouvrir une boutique à Tanger dès la fin du mois de Ramadan. L’ambition est de couvrir au maximum le territoire national, et dans cette perspective, plusieurs autres ouvertures sont prévues en 2021 dans des villes telles que Kénitra, et Laâyoune. « Nous nous implantons un peu partout », confirme Selwa Benabdallah.

Une forte présence à l’international

Force est de souligner que la marque Botanika Marrakech, qui existe depuis 6 ans maintenant, s’est, en grande partie, développée à l’international ces dernières années, renforçant sa présence en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, qui constitue d’ailleurs son premier marché. Et l’enseigne entend consolider sa présence sur ces différents marchés en 2021 avec de nouvelles ouvertures. « Nous ouvrirons Barcelone en Espagne d’ici un mois. Nous allons aussi ouvrir une boutique à Amsterdam, à Tokyo et à Paris avant la fin de l’année. Nous ouvrons nos boutiques soit en propre ou avec des partenaires locaux ou des retailers », assure Hicham El Himar, Sales Manager chez Botanika Marrakech.

Lire aussi| 50 femmes qui comptent : Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale

L’Asie n’est pas en reste non plus. Ainsi, Botanika Marrakech est en train de signer des partenariats en Chine, à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. Pour rappel, Botanika Marrakech fait partie du laboratoire Ircos, qui assure la fabrication de ses produits. Le laboratoire Ircos a été créé en 1999 par Dr Khalid Bitar, pharmacien cosmétologue. « Tous nos produits sont certifiés et élaborés selon les hautes normes internationales de qualité en vigueur », conclut Hicham El Himar.