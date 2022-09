Botola Pro D1 « Inwi ». L’Union Touarga bat le Raja

L’équipe rbatie a inauguré son parcours en première division par une victoire, certes petite, mais importante, et remporte les trois points aux dépens des diables verts, le Raja de Casablanca.

L’Union Touarga s’est imposé à domicile au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, par un but à zéro face au Raja et s’est octroyé les 3 points de la victoire, dans un match comptant pour la 2e journée de la Botola Pro D1, vendredi.



L’UTS reviens de loin pour rejoindre l’élite depuis cette saison, après de longues années passées en divisions inférieures, et contre toutes les pronostiques parvint à créer la surprise en battant le vice champion de la Botola et champion en titre de la Coupe de la CAF.