Bourse de Casablanca. Les succès et les échecs en 2021

Les meilleures et plus mauvaises performances

– Plus fortes hausses :

1-Fenie Brossette ( +254,11% à 142 DH)

2-Sothema (+196% à 1.480 DH)

3-Maghreb Oxygène (+112,63% à 404 DH)

4-Sonasid (+105% à 615 DH)

5-Stroc Industre (+85,37% à 38 DH)

-Plus fortes baisses :

1-Lydec (-36,88% à 236,05 DH)

2-SMI (-22,53% à 1.499 DH)

3-Centrale Danone (-15,59% à 433 DH)

4-Oulmès (-13,86% à 1.050 DH)

5-Unimer (-12,17% à 141,4 DH)

L’industrie pharmaceutique (+179,65%) en tête des secteurs

Portée par des perspectives d’évolution positives sur les prochaines années, l’industrie pharmaceutique a poursuivi sa croissance durant l’année écoulée, affichant la meilleure performance sectorielle de la cote. En effet, après +17,74% en 2020, le secteur s’est envolé de 179,65% durant l’année qui vient de toucher à sa fin. Cette hausse spectaculaire du secteur est à mettre à profit, en particulier, du laboratoire pharmaceutique Sothema, dont le cours a grimpé de 196% à 1.480 DH. D’après BMCE Capital Global Research, qui table d’ailleurs sur un cours objectif de 1.642 DH, Sothema devrait parvenir à renforcer ses performances sur les années à venir tout en captant une part de marché significative (9% en 2020) et ce, grâce à sa capacité de se lancer dans des projets à fort potentiel. L’autre valeur du secteur, en l’occurrence la société de promotion pharmaceutique du Maghreb « Promopharm », a vu également son cours bondir de 60,56%, passant de 710 DH à 1.140 DH.

Ingénieries et Biens d’équipement industriels (+79,31%)

Représenté par Stroc industrie et Delattre Levivier Maroc, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la seconde meilleure performance de l’année avec 79,31%. Dans le détail, le spécialisé dans la conception, la construction et la maintenance d’équipements et d’installations industrielles et métalliques, a progressé de 85,37% en 2021. Pour sa part, Delattre Levivier Maroc, placée en 2021 en redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de sauvegarde, a engrangé pour sa part 71,28%.

Sylviculture et papier (+59,38%)

En troisième position des meilleures performances sectorielles, l’indice de la sylviculture et papier se distingue par une hausse de 59,38%, boosté par son unique titre Med Paper. L’opérateur a pu ainsi éponger ses pertes de 2020 (-31,8%).

Chimie (+58,58%)

Le secteur de la Chimie a enregistré pour sa part une progression fulgurante de 58,58% en 2021, grâce notamment à l’envolée de Maghreb Oxygène (+112,63%), qui affiche la troisième plus forte hausse individuelle de l’année. La Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) a évolué également à la hausse de 54,84%.

Distributeurs (+52%)

Avec une hausse de 52%, l’indice des distributeurs affiche la cinquième meilleure performance de l’année, à la faveur de la bonne tenue de l’ensemble de ses valeurs, Auto Nejma exceptée. Dans le détail, Fenie Brossette s’est envolée de 254,11%, signant la plus forte hausse de l’année. Stokvis Nord Afrique a enregistré un gain de 58,69%, LabelVie +54,69%, Auto Hall +46,1% et Ennakl +36,4%.

Pétrole et Gaz (+43,83%)

Profitant de la reprise de l’activité économique, le secteur du pétrole et gaz a affiché des gains annuels de l’ordre de 43,83%. Le secteur doit cette belle performance à ses deux valeurs Afriquia Gaz (+43,63%) et TotalEnergie Marketing (43,33%).

Banques (+15,56%)

Le secteur bancaire, qui a enregistré une baisse de 14,54% en 2020, a pu sortir de son marasme boursier en 2021. Les six banques cotées ont réalisé une amélioration considérable de 15,56%, reflétant, selon les analystes, la bonne orientation des réalisations semestrielles qui ont bénéficié de la non récurrence de la contribution au Fonds Covid et un allégement plus important du coût du risque par rapport aux prévisions. Par valeur, CIH s’est distingué par une progression de 32,94%, suivie de CDM avec 30,75%, Bank of Africa avec 20,55%, Attijariwafa Bank avec 15,06%, BCP avec 12,52% et BMCI avec 1,41%.

Notons que d’autres secteurs ont clôturé l’année 2021 avec des performances exceptionnelles. Il s’agit du Bâtiment et matériaux de construction (29,55%), Assurance (25,93%), Mines (+20,89%), Agroalimentaire/Production (19,62%), Société de financement et autres activités financières (18,88%). De même, l’indice de l’électricité a pris 14,75%, Boissons +12,25%, Matériels, Logiciels et Services informatiques +11,56% , Sociétés de placement immobilier +8,34% et Transport +7,85%.

En revanche, quatre secteurs ont affiché grise mine. Il s’agit des Services aux collectivités (-36,88%), Sociétés de portefeuille-Holdings (-5,38%), Télécommunications (-3,83%) et Loisirs et Hôtels (-3,73%).