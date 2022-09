Bouskoura. Le Raja a enfin son académie

L’académie du Raja de Casablanca de football voit enfin le jour. Inaugurée, jeudi à Bouskoura, cette structure à l’allure moderne permettra au club historique de renouer avec sa vocation de pourvoyeur de talents.



Les installations de cette académie se répartissent sur trois pôles : sportif, éducatif et administratif, qui seront à la disposition de l’équipe première du Raja et des équipes des moins de 17, 19 et 21 ans. L’académie dispose également de deux grands terrains de football, de quatre terrains de futsal, outre une salle de rééducation, un centre médical et d’autres installations administratives.

Lire aussi | Du nouveau au Raja. Badraoui, le nouveau … messie ?



Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a affirmé, à cette occasion, que grâce à cette académie le Raja renouera avec sa réputation de club formateur, capable de fournir des joueurs talentueux à l’équipe nationale et offrira une formation adéquate aux jeunes et aux enfants, mettant également l’accent sur le rôle de l’académie pour permettre aux adhérents du club de bénéficier d’une formation de qualité.