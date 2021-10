Brand Finance Africa 2021. Voici le classement des marques marocaines

Le groupe britannique d’évaluation et de conseil en matière de marques, Brand Finance, a publié son dernier rapport « Africa 150 – 2021 », qui détaille la force et la valeur des 150 premières marques africaines. Maroc Telecom est la première entreprise marocaine de l’indice, se classant au 13 ème rang en Afrique avec une valeur de marque de 761 millions USD. Quid des autres entreprises marocaines ?

Le dernier rapport « Africa 150 – 2021 », dédié au classement des marques africaines les plus valorisées et les plus puissantes, classe Maroc Télécom, première entreprise marocaine dans la liste. L’opérateur historique occupe le 13ème rang en Afrique avec une valeur de marque de 761 millions USD et grimpe du coup de 5 rangs par rapport à sa 18ème position de l’année dernière. Selon l’étude, Maroc Telecom a bénéficié de la fiabilité de ses services. Sa base client Internet Haut débit a, par ailleurs, enregistré une importante hausse.

Attijariwafa Bank est la deuxième entreprise marocaine figurant sur ce classement. Le premier groupe bancaire marocain caracole à la 28ème place, avec une valeur de 409 millions USD. Il est suivi par la Banque Populaire (32ème), Bank of Africa (51ème) et Inwi (53ème) qui ont toutes conservé leurs places dans le classement de l’année dernière. A noter que la marque Bank Of Africa a réalisé cette année la meilleure évolution en termes de valeur de marque au Maroc (tous secteurs confondus) et la 2ème performance du secteur bancaire africain avec + 11% de la valeur de la marque qui est estimée aujourd’hui à 221 millions USD.

Lire aussi | Imposition du pass vaccinal. L’avis de l’Ordre des Avocats du Maroc

D’autres entreprises comme BMCI (106 ème), AtlantaSanad (115 ème), CIH Bank (122 ème), et Atacado (139 ème), ont fait leur entrée dans le classement pour la première fois cette année. Le Maroc est le troisième pays le plus représenté dans le rapport, ses 10 marques représentant 6 % de la valeur totale des marques de la liste. L’Afrique du Sud est confortablement en tête du classement, avec 81 marques représentant près de 73 % de la valeur totale des marques, suivie du Nigeria avec ses 17 marques et 6 % de la valeur.

L’opérateur télécom sud-africain MTN occupe, pour la deuxième année consécutive, la première position de la marque africaine la plus forte et la plus valorisée avec une valeur de marque de 2,7 milliards USD. Selon le rapport, les secteurs de la banque et des télécommunications figuraient parmi les secteurs les plus précieux du continent au cours de l’année écoulée, comme en témoigne le type de marques apparaissant dans le classement, dont celle du Maroc.

Lire aussi | La RAM reprend ses vols à destination du Canada dès le 29 octobre

Fondé en 1996, Brand Finance a commencé à publier son rapport annuel sur l’Afrique l’année dernière et a noté cette année que la valeur collective des marques africaines a chuté de 5,5 milliards de dollars US, principalement en raison des difficultés économiques qui ont suivi la pandémie de Covid-19.