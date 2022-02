Brand Finance Banking 2022. Trois banques marocaines figurent parmi les 500 meilleures marques bancaires au monde

Le groupe britannique d’évaluation et de conseil en matière de marques, Brand Finance, a publié son dernier rapport « Brand Finance Banking 500-2022 », qui détaille la force et la valeur des 150 premières marques africaines. La Banque Populaire est la première institution bancaire marocaine de l’indice, se classant au 288 ème rang dans le monde. Deux autres banques marocaines figurent dans ce Top 500 des marques bancaires les plus valorisées et les plus fortes au monde. Il s’agit d’Attijariwafa bank (299ème) et de Bank of Africa (466ème). A noter que pour les autres pays d’Afrique du Nord, hormis l’Egypte, aucune banque algérienne, tunisienne, libyenne ou mauritanienne ne figure dans ce classement mondial.

Le cabinet de conseil indépendant en évaluation d’entreprise Brand Finance vient de publier le rapport annuel des plus prestigieuses et plus fortes marques bancaires de l’année dénommé « Brand Finance Banking 500-2022 ». Trois banques marocaines se sont retrouvées dans le Top 500 des marques bancaires les plus prestigieuses.

A l’échelle continentale également, seules deux banques sud-africaines figurent dans le Top 200 : Standard Bank (145ème) et First National Bank (146ème), ABSA (154ème), Nedbank (191ème) et Investec (193ème). Pour le Maroc, trois banques marocaines figurent dans le Top 500 des marques bancaires les plus valorisées et les plus fortes au monde. Il s’agit de la Banque Populaire (288ème), d’Attijariwafa bank (299ème) et de Bank of Africa (466ème). Pour les autres pays du Maghreb, et à part de l’Egypte, aucune banque algérienne, tunisienne, mauritanienne ou Libyenne ne figure dans ce classement mondiale.

Au Moyen-Orient, QNB (45 ème) a consolidé sa position de marque bancaire la plus valorisée de la région, enregistrant une croissance durable de la valeur de la marque de 16 % à 7,1 milliards de dollars.

Selon le rapport du cabinet d’évaluation et de conseil Brand Finance, la valeur consolidée des marques des plus grandes banques du monde a diminué de 2% début 2020 (1330 milliards de dollars) et de 4% début 2021 encore (1207 milliards de dollars). Initialement causée par l’incertitude économique et la fluctuation des taux d’intérêt, la situation a été exacerbée par la pandémie, qui a vu les bénéfices et les taux d’intérêt en pâtir, explique la société londonienne Brand Finance. Cependant, poursuit la même source, l’amélioration de la numérisation des marques bancaires, combinée à une forte intervention gouvernementale et à la reprise économique dans le monde, a conduit à une rentabilité du secteur plus élevée que prévu en 2021.

En plus de calculer la valeur de la marque, Brand Finance détermine également la force relative des marques grâce à un tableau de bord de mesures qui évalue les investissements marketing, l’image de marque et les performances commerciales.

Selon ces critères, la banque indonésienne BCA (102 ème) est la banque la plus solide du classement Brand Finance Banking 500-2022, avec une progression de +2,5 points pour atteindre un score de Brand Strength de 94,0 sur 100.

La banque sud-africaine Capitec (252 ème) est la deuxième marque la plus forte de ce classement, avec un score de force de marque de 92,4 sur 100 (AAA+). Les banques chinoises conservent la première place, représentant un tiers de la valeur totale de la marque et une valeur cumulée de 454,4 milliards de dollars. La plus grande banque du monde en termes d’actifs totaux, ICBC (1ère) voit la valeur de sa marque augmenter de 3 % pour atteindre 75,1 milliards de dollars, ce qui en fait à nouveau la marque bancaire la plus valorisée au monde dans ce classement.

Bank of China (en hausse de 2 % à 49,6 milliards de dollars) et China Merchants Bank (en hausse de 16 % à 24,4 milliards de dollars) ont également conservé leur place dans le top 10 des marques bancaires les plus précieuses, classées 4e et 10e.

De leur côté, les banques américaines représentent près du quart de la valeur consolidée de la marque dans ce classement, avec une valeur de marque cumulée de 313,7 milliards de dollars. Parmi les 76 marques américaines, Bank of America, 5ème, (+12% à 36,7 milliards de dollars), Citi, 6ème, (+7% à 34,4 milliards USD), Chase, 7ème, (+5% à 30,1 milliards de dollars), ont conservé leur place dans le top 10 des marques les plus précieuses au monde.

A noter que ce classement place également la banque allemande IKB Deutsche Industriebank Germany (500ème), Northwest Savings Bank américaine (499ème) et Banrisul brésilien (198ème) au bas du tableau.