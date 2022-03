BTP. Plus de 47 milliards de DH d’investissement prévus en 2022

Bonne nouvelle pour les opérateurs du secteur des BTP. Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, annonce en effet des programmes d’investissement pour l’année 2022 dans le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) d’une valeur estimée à plus de 47 milliards de DH répartis sur divers secteurs.

Selon Nizar Baraka, ces investissements sont répartis sur des secteurs diversifiés tels que les routes et autoroutes, les ports, l’eau et les équipements publics dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée. « Ces projets d’investissement dépassent ceux lancés l’année dernière de près de 20%. Le ministère envisage de mener des réformes notamment en matière de révision des textes relatifs aux marchés publics, d’actualisation des cahiers des charges, d’appui et d’accompagnement des PME opérant dans ce domaine aux niveaux local et régional », a-t-il précisé, ajoutant qu’il est nécessaire de restructurer le secteur afin qu’il soit plus attractif.