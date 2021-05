Business de vaccins chinois : le démenti formel de Samir Machour, Senior Vice-président de Samsung Biologics

La presse s’est récemment fait l’écho d’un deal entre Marita Group, appartenant à l’homme d’affaires Rahal Boulgoute, et le Marocain Samir Machour, Senior Vice-président de Samsung Biologics, pour produire, commercialiser et vendre tout type de vaccins chinois au Maroc. Selon Samir Machour, il s’agit purement et simplement d’un fake news.

C’est le confrère Ledesk.ma qui a récemment rapporté cette information en soulignant notamment que « l’homme d’affaires Rahal Boulgoute, patron de Marita Group, s’est associé avec celui que la presse présente comme étant très actif dans l’achat des vaccins pour le Maroc ». Selon le même support, « les deux Marocains se sont liés pour produire, commercialiser et vendre tout type de vaccins en partenariat avec un laboratoire chinois ».

Contacté par nos soins, Machour, Senior Vice-président de Samsung Biologics, a démenti cette information, faisant savoir qu’il s’agit d’un fake news. Un démenti formel opposé ainsi au confrère Ledesk.ma, qui avait même précisé que la société créée par les deux investisseurs est baptisée Maroc Vax. « D’après le statut de l’entreprise consulté par nos soins, son objet social est : la production, la commercialisation et la distribution de tout type de vaccins et produits pharmaceutiques. Maroc Vax a signé en avril un accord avec Yuxi Watson, un laboratoire chinois, pour l’importation, la distribution et la vente du vaccin conjugué anti-pneumococcique (PCV13) », avait révélé Ledesk.ma.

