Business. Les investisseurs marocains et mauritaniens veulent passer la vitesse supérieure

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) veulent joindre leurs forces pour stimuler les investissements tant au Maroc qu’en Mauritanie. C’est dans cette perspective que les deux partenaires ont organisé, le 20 septembre, à Casablanca, la deuxième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie, qui a rassemblé un parterre d’investisseurs marocains et mauritaniens. En effet, pas moins de 140 opérateurs économiques mauritaniens représentant divers secteurs, avec à leur tête le président de l’Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ont pris part à ce forum, aux côtés de leurs homologues marocains. Cette grand-messe d’affaires a permis aux différents participants d’échanger sur les opportunités offertes de part et d’autre des frontières.

Les secteurs privés des deux pays entendent mettre les bouchées doubles pour booster les investissements de part et d’autre de la frontière. Dans ce sens, les deux patronats, la CGEM et l’UNPM appellent leurs membres respectifs à travailler ensemble pour identifier les opportunités.

Lire aussi | Le Maroc devra importer 5 millions de tonnes de blé tendre en 2023

Il faut dire que bien qu’étant frontaliers, les rapports entre les secteurs privés des deux pays restent encore à approfondir sur plusieurs plans. « Notre ambition aujourd’hui est de hisser les relations maroco-mauritaniennes à un niveau encore plus fort sur tous les plans et notamment sur le plan économique », a ainsi assuré Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, dans son discours inaugural. Elle a aussi fait remarquer que la relation Maroc-Mauritanie a connu, ces deux dernières années, un nouvel élan visant à développer les liens entre les deux pays. « Cette nouvelle dynamique permettra de favoriser la coopération sud-sud dans ses deux composantes arabe et africaine », a-t-elle poursuivi, ajoutant que la tenue de ce forum économique est venue consacrer cette dynamique de coopération et offrir de la visibilité aux acteurs économiques sur les opportunités à saisir. Rappelons d’ailleurs que le niveau des échanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie atteint 2,3 milliards de DH, ce qui reste en deçà des ambitions affichées des deux côtés.

Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a indiqué que les opérateurs économiques marocains sont prêts à travailler avec leurs homologues mauritaniens sur tous les plans. Il a notamment mentionné dans son allocution plusieurs secteurs tels que le secteur halieutique dans lequel il a assuré qu’il y a une volonté de travailler ensemble pour valoriser les produits de la pêche, et ce en investissant dans des usines de transformation. « Le secteur de l’énergie est tout aussi crucial. La Mauritanie dispose d’un potentiel géographique et climatique adéquat pour réussir sa transition énergétique, couvrir ses besoins en énergies renouvelables et réduire ses coûts de production. À cet effet, les entreprises marocaines sont prêtes à mettre à profit leur importante expérience dans ce domaine pour construire, en partenariat avec les acteurs locaux, des unités solaires et éoliennes », a-t-il précisé.

Lire aussi | Entretien et équipement automobile. Feu Vert débarque au Maroc

Chakib Alj a également mis l’accent sur l’industrie pharmaceutique marocaine, le secteur des infrastructures, et bien d’autres, faisant aussi observant qu’il est nécessaire d’instaurer un dialogue permanent entre les deux parties. « En tant que pays voisins, nous partageons les mêmes défis, les mêmes ambitions et donc un avenir commun que nous pouvons bâtir, dès à présent, ensemble. Main dans la main, nous pouvons anticiper les chocs économiques mondiaux, main dans la main nous pouvons positionner nos économies sur les nouvelles chaines de valeur qui se redessinent », a assuré le président de la CGEM. Pour rappel, le premier forum économique Maroc-Mauritanie a eu lieu en 2018 dans la capitale mauritanienne avec la participation de plus d’une centaine d’hommes d’affaires marocains.