BYD dévoile ses ambitions pour le Maroc sous la voix de sa Vice-présidente, Stella Li

À l’occasion d’une table ronde organisée à Casablanca, quelques supports de la presse marocaine ont eu l’opportunité d’échanger directement avec Stella Li, Vice présidente exécutive de Build Your Dreams (BYD). Une rencontre a permis de dresser un panorama des enjeux liés à la mobilité électrique et de souligner la place stratégique du Maroc dans l’expansion internationale du géant automobile chinois.

Figure incontournable de l’industrie automobile mondiale, Stella Li accompagne depuis près de trente ans l’essor de BYD. Surnommée la «reine du véhicule électrique», elle a été élue «World Car Person of the Year 2025» et distinguée parmi les 100 leaders mondiaux les plus engagés pour le climat. Sous son impulsion, BYD est devenu le numéro un mondial des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables, avec une croissance spectaculaire et une présence dans plus de 100 pays. Au Maroc, BYD s’impose comme un acteur majeur de la mobilité électrique grâce à Auto Nejma, l’importateur de la marque, et à son Directeur général Adil Bennani, qui accompagnent la croissance soutenue du constructeur sur le marché national.

Interrogée sur les projets passés de BYD au Maroc, Stella Li est revenue sur le protocole d’accord signé en 2017 pour la mise en place d’un écosystème industriel complet de transport électrique et qui, finalement, n’a pas abouti. Elle a déclaré : «à l’époque, les conditions n’étaient pas réunies pour avancer. Rien n’exclut qu’à l’avenir une usine puisse voir le jour au Maroc, qui demeure un véritable hub stratégique vers l’Afrique et un tremplin vers l’Europe du Sud».

Pour l’heure, les priorités mises en avant par la Vice présidente exécutive de BYD concernent principalement les infrastructures. «L’urgence réside dans le déploiement d’infrastructures de recharge rapide et dans le maillage de solutions technologiques à travers des bornes», a t elle souligné.

Stella Li, Vice-présidente exécutive de BYD et Adil Bennani, DG de Auto Nejma, entourés de leurs équipes respectives.

Alors que Tesla déploie déjà ses infrastructures de recharge au Maroc, BYD entend se distinguer par une ambition différente. «Nous voulons introduire une technologie de flash charging capable de révolutionner l’usage des véhicules électriques», explique Mme Li. Une innovation qui vise à dépasser largement les standards actuels, en proposant des puissances de 1 000 kW permettant jusqu’à 400 km d’autonomie en seulement cinq minutes de recharge. Par ailleurs, le constructeur chinois prévoit la mise en place de stations de recharge ultra rapides, intégrant des batteries de stockage et des panneaux solaires. «C’est une véritable révolution que nous voulons apporter : des recharges de 800 km en moins de dix minutes, supprimant l’anxiété de l’autonomie», souligne Stella Li. Pensées comme un maillage stratégique, ces stations pourraient être installées le long des grands axes routiers et autoroutes, en partenariat avec les autorités marocaines, afin d’accompagner la transition énergétique et de renforcer l’attractivité du Royaume dans le domaine de la mobilité électrique.

Stella Li a également tenu à souligner les ambitions du groupe pour le marché marocain, confirmant la volonté de BYD d’y jouer un rôle stratégique et durable : «notre objectif est de proposer des alternatives accessibles au diesel, avec des voitures électriques capables de générer des économies substantielles et un retour sur investissement en moins de deux ans». Une stratégie qui prend tout son sens dans un pays où plus de 70 % du parc automobile fonctionne encore au diesel. Pour amorcer cette transition, BYD mise sur sa technologie hybride rechargeable DM i. «Le diesel domine encore largement, mais notre technologie DM i offre une consommation inférieure et de meilleures performances. Une fois que les clients découvrent les économies et la qualité de conduite, la transition s’accélère», affirme Stella Li. Selon elle, 60 % des acheteurs de véhicules hybrides rechargeables passent ensuite à l’électrique pur lors de leur renouvellement.

Toujours est-il que cette table ronde a confirmé l’intérêt stratégique de BYD pour le Maroc, à la fois comme marché et comme hub africain. Entre projets industriels potentiels, innovations technologiques et infrastructures de recharge, le Royaume apparaît désormais comme un terrain privilégié pour l’expansion du leader mondial de la mobilité électrique.

BYD, un géant mondial en pleine expansion

Le géant chinois de l’automobile et des batteries s’impose désormais comme un acteur incontournable de la mobilité électrique mondiale. L’entreprise revendique à son actif plus de 65 000 brevets déposés, soit une moyenne impressionnante de 45 brevets par jour, témoignant d’une capacité d’innovation hors norme. Présente dans plus de 100 pays, le constructeur s’appuie sur un effectif dépassant le million de collaborateurs, ce qui en fait l’un des groupes industriels les plus puissants et les plus structurés au monde. Sur le plan commercial, BYD est devenu le numéro un mondial des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les neuf premiers mois de 2025, confirmant son avance face à ses concurrents. Fort de cette position dominante, BYD franchit une nouvelle étape en s’attaquant au segment premium. En effet, le constructeur chinois est en train de lancer Denza, sa marque haut de gamme. Cette offensive sur le marché premium illustre la volonté du groupe de diversifier son offre et de renforcer son image internationale. Cette marque premium devrait par la suite faire son apparition au Maroc.