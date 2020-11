Pourtant puni par la loi, le fait de présenter la Carte d’Identité Nationale (C.I.N.) comme garantie est largement pratiqué. Plus d’explications avec Ilham Zidouhia, Ghali Aâjane et Khaoula Daho dans l’émission Sbah lkhir ya bladi diffusée de 7h à 9h du lundi et vendredi sur MFM Radio.

