Câble sous-marin Maroc-Royaume-Uni. L’Allemand Conenergy prend part au projet de Xlinks

Comme le souligne l’opérateur spécialiste en matière de services énergétiques dans un communiqué publié par ses soins ce 14 novembre courant, «Conenergy investit déjà dans de nombreux projets d’infrastructure et d’approvisionnement en énergies durables, y compris des entreprises telles que le leader mondial des infrastructures de recharge Chargepoint et de nombreuses autres start-up. Conenergy est ainsi le moteur de la transition énergétique, du chauffage et de la mobilité».

Une arrivée dans le projet dont se félicite Simon Morrish, fondateur et PDG de Xlinks : «nous sommes impatients de travailler avec Conenergy, qui apporte son approche axée sur la durabilité et les solutions au monde de l’énergie. Nous sommes également particulièrement heureux d’accueillir le fondateur et PDG Roman Dudenhausen et son équipe dans la famille d’investisseurs Xlinks. Leur investissement démontre la confiance croissante des marchés et de notre industrie dans le projet et les avantages qu’il apportera».

Pour rappel, la société Xlinks entend construire un câble électrique sous-marin pour fournir de l’énergie renouvelable du Maroc vers le Royaume-Uni. Un projet qui consiste à poser plusieurs câbles sous-marins de 3 800 km de long pour connecter une plateforme d’énergie renouvelable dans le Sud marocain avec le sud-ouest de l’Angleterre et opérationnelle d’ici 2030. Une installation qui permettra de fournir 3,6 GW d’électricité fiable et propre au Royaume-Uni pendant une moyenne de 20 heures par jour selon les calculs de Xlinks.

Rappelons par ailleurs qu’en mai dernier, Octopus Energy, l’opérateur britannique d’énergies renouvelables, avait conclu lui aussi un partenariat financier et stratégique avec Xlinks. A noter également que cette même société avait scellé en mars dernier un partenariat avec le groupe britannique Intertek, l’un des principaux fournisseurs d’assurance qualité et de conseils techniques pour les industries en matière de longs projets d’interconnexion électrique.