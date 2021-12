Câble sous-marin Maroc-UK: un pas de plus vers la construction du câble électrique sous-marin

Trois mois après avoir dévoilé son projet de liaison électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni, l’entreprise britannique Xlinks, qui porte le projet d’interconnexion électrique sous-marine entre le sud du Maroc et le Royaume-Uni, s’active. Elle a lancé un appel d’offres pour des études géophysiques et géotechniques marines.

Selon Offshore Energy, Xlinks souhaite attribuer un marché relatif aux levés d’investigation des routes géophysiques, géotechniques et environnementales marines le long de la route d’interconnexion d’environ 3 600 kilomètres, y compris l’acquisition, le traitement, la cartographie et la production de données. D’un coût global estimé à 13 millions de livres sterling HT (environ 17,4 millions de dollars), ce contrat couvre les levés géophysiques et hydrographiques côtiers et extracôtiers, les levés de munitions explosives non explosées (UXO) et les études géotechniques côtières et extracôtières.