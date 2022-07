CAF Awards 2022. Achraf Hakimi figure dans la short-list

L’international marocain des Lions de l’Atlas et joueur du PSG, Achraf Hakimi, figure dans la liste restreinte des nominés pour la catégorie du meilleur joueur africain des CAF Awards 2022. Une liste dévoilée ce lundi 11 juillet par la Confédération africaine de football (CAF).



La liste du meilleur joueur africain des CAF Awards 2022, dont la cérémonie aura lieu le 21 juillet courant à Rabat au Maroc, comprend également le joueur africain de l’année 2019, le Sénégalais Sadio Mane (Bayern Munich), l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) et l’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool), entre autres.



Elle comprend aussi les Camerounais Karl Toko Ekambi (Olympique Lyonnais) et Vincent Aboubacar (Al-Nasr d’Arabie Saoudite), l’Ivoirien Sébastien Haller (Ajax), le Guinéen Naby Keita (Liverpool) et les Sénégalais Edward Mendy (Chelsea) et Kalidou Koulibaly (Napoli).



Les catégories joueur de l’année et joueur interclubs de l’année ont 10 nominés chacune, tandis que celles de jeune joueur de l’année, d’entraîneur de l’année, d’équipe nationale de l’année et de club de l’année ont 5 nominés chacune.

L’entraîneur bosniaque Vahid Halilhodzic, coach de l’équipe nationale marocaine, a été éliminé de la liste finale pour le prix du meilleur entraîneur d’Afrique, après avoir été retenu dans la liste préliminaire. Dans cette catégorie, l’une des plus disputées au niveau du continent, Walid Regragui, Aliou Cissé, Pitso Mosimane, Carlos Queiroz et Tom Saintfiet sont les finalistes.



La liste des nominés pour le prix du meilleur joueur du continent comprend dix joueurs, dont le trio du Wydad Casablanca Achraf Dari, Zouhair Al-Matraji et Yahya Jebran. Aussi, le Wydad et la RS Berkane sont également en compétition pour le prix du meilleur club africain, aux côtés d’Al-Ahly d’Égypte, de Petro Atletico d’Angola et d’Orlando Pirates d’Afrique du Sud.



Les récipiendaires des CAF Awards seront désignés par un jury composé de la Commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d’entraîneurs et de capitaines d’associations membres et aussi de clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs pour la saison 2021/2022.