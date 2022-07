CAF Awards-2022. Le trio final de chaque catégorie a été dévoilé

Dans la catégorie masculine, les anciens vainqueurs Mohamed Salah (Egypte-Liverpool) et Sadio Mané (Sénégal-Bayern Munich) se positionnent encore comme principaux prétendants à cette récompense, aux côtés du gardien de but sénégalais des Blues de Chelsea, Édouard Mendy.

Les Marocains Achraf Dari (Joueur interclubs de l’année), Yasmine Zouhir (Jeune joueuse de l’année), Walid Regragui (Entraîneur de l’année-football masculin) et Zouhair El Moutaraji (but de l’année) font également partie des finalistes. Quant aux clubs, l’AS FAR (foot féminin), le WAC et la RSB (foot masculin) sont aussi en lice. Rappelons que les CAF Awards se tiendront à Rabat le 21 juillet 2022 à 20h00 heure locale (19h00 GMT), selon la CAF.