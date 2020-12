CAF : Tariq Sijilmassi présente le rapport de sa commission au Comité exécutif

Très attendu, le rapport de la Commission d’audit et de conformité de la CAF a été présenté par son président Tariq Sijilmassi.

A l’occasion de la dernière réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, Tariq Sijilmassi a présenté le rapport d’audit qui met en exergue les travaux de la commission ainsi que les recommandations relatives à la bonne gouvernance et au respect de la conformité.

Lors de sa présentation, Tariq Sijilmassi a souligné que la Commission a pris acte des comptes tels que certifiés par les Commissaires aux Comptes. Il a également insisté sur la nécessité de prendre en considération les recommandations émises lors des différents comités d’audit tenus en 2019 et 2020, qui permettront de garantir les principes d’une bonne gouvernance au sein de la CAF.

Parmi les recommandations détaillées sur le rapport d’audit, on retrouve la mise en place des procédures régissant l’ensemble des activités de la CAF (procédures budgétaires, comptables, financières, d’achats, de déontologie, etc.). Figurent également la création d’une structure de contrôle interne, et l’harmonisation de l’arrêté des états financiers auprès des fédérations membres en considérant le 30 Juin comme date de clôture de leur exercice comptable.

Lire aussi |Industrie : l’Américain Adient poursuit sa politique d’investissement dans le Royaume

Lors de son intervention, le Président de la Commission d’audit et de conformité de la CAF a noté avec satisfaction l’évolution globale des travaux au sein de la CAF ainsi que la réalisation de certaines des recommandations précitées. Il a aussi incité la direction de l’institution à poursuivre ses efforts en vue de mettre en œuvre les recommandations en cours, et ce, dans les meilleurs délais.

Tariq Sijilmassi a insisté sur le rôle de la Commission dans le suivi et le contrôle du respect des principes de la bonne gouvernance et de la conformité au sein de la CAF. Enfin, il a précisé que la commission suivra en 2021 la réalisation effective de ses recommandations.

Lire aussi | Abdeslam Ahizoune, « Meilleur Président exécutif arabe dans le secteur des télécoms »