Campagne de vaccination : le satisfécit de Khalid Ait Taleb

Le Maroc a déjà franchi le cap des 200.000 personnes vaccinées contre le coronavirus depuis le lancement de la campagne nationale par le Souverain jeudi dernier. Selon le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, l’opération se déroule normalement comme prévu et il y a une grande mobilisation et adhésion des citoyens.



Khalid Ait Taled est satisfait du bon déroulement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid19 et surtout de l’affluence et de l’adhésion des populations à l’opération. En effet, en marge d’une visite effectuée au niveau de plusieurs centres de vaccination dans la région de Marrakech-Safi le 2 février, le ministre de la Santé a fait un bilan de parcours et exprimé sa satisfaction quant à la bonne organisation de cette opération d’envergure.

« Les citoyens continuent d’affluer vers les centres de vaccination contre la Covid-19. L’opération de vaccination se déroule dans des conditions marquées par la fluidité dans lesdits centres grâce à une organisation stricte et à la mobilisation de tous les intervenants. Cette affluence en nombre a permis au Maroc de parvenir à plus de 200.000 personnes vaccinées jusqu’à présent. Un nombre très honorable et très satisfaisant », a assuré le ministre. Il a notamment insisté, en outre, sur le respect des gestes barrières, qui permettront à cette campagne de vaccination d’atteindre tous ses objectifs, et a aussi mis l’accent sur l’importance de la deuxième dose du vaccin dans le cadre de l’immunisation des citoyens.

Khalid Ait Taleb a également mis en exergue le lien étroit entre la situation épidémiologique et l’opération de vaccination anti-Covid-19, faisant remarquer que tant que cette situation est en nette amélioration, la campagne vaccinale permettra de réaliser l’efficience du point de vue de l’immunisation collective afin que le Maroc parvienne à surmonter cette crise sanitaire. Rappelons que conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens et vise à atteindre 80% de la population. De même, cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.