CAN 2021. Boufal délivre le Maroc

C’était l’affiche phare de cette 2ème journée de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun opposant le Maroc au Ghana. Dans un match très serré et avec l’absence de beaucoup de joueurs offensifs du côté marocain, Sofiane Boufal a offert au Royaume une première victoire pour son entrée en lice dans cette compétition, ce lundi 10 janvier.



Boufal a donc inscrit le seul but salvateur pour délivrer les siens au terme d’un match resté longtemps verrouillé qui a opposé les Lions de l’Atlas au Ghana au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, comptant pour la 1ère journée du groupe C de la CAN. D’entrée de jeu, aucune des deux sélections ne voulait prendre de vrais risques et ouvrir des espaces à l’arrière, et le choc a été très tactique durant toute la première période. Pour atténuer le poids des blessures qui ont frappé la sélection nationale à la dernière minute, le sélectionneur Vahid Halilhodžić a choisi un onze de départ largement remanié, aussi bien dans la composition que dans les noms, avec un Sofyan Amrabet laissé sur le banc et l’emplacement de Samy Mmaee au poste de milieu de terrain défensif.

