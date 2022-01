Can 2021. Doit-on craindre le Ghana ?

Les Black Stars, c’est le nom des Ghanéens en équipe nationale, ont de quoi impressionner. C’est l’un des géants d’Afrique et Halihodzic, qui sait l’importance du premier match dans une Coupe d’Afrique, a longuement insisté sur les titres des Ghanéens (ils en ont une collection), et déclare que ce ne sera pas facile, c’est un véritable défi qui attend les Lions de l’Atlas dès le coup d’envoi de la prochaine CAN. Dans le groupe du Maroc, au Cameroun, outre le Ghana, il y a les Iles Comores et le Gabon, en fait, rien de facile dans aucun de ces matchs mais le Ghana focalise l’attention et le 10 Janvier prochain date du match Maroc-Ghana, la CAN sera lancée et vers quel destin ?

> L’Histoire est à l’avantage des Lions de l’Atlas

Il se trouve qu’entre Maroc et Ghana, l’histoire est longue et savoureuse et au fil de ces 60 dernières années, elle aura tourné souvent à l’avantage du Maroc.

Tenez, rappelons le Ghana-Maroc de… 1967, dans un match qualificatif pour les Jeux Olympiques de 1968 … Le Ghana ayant réussi un bon nul à Casablanca attendait de pied ferme le Maroc à Accra au match retour.

A l’époque, le Ghana était quasiment invincible chez lui, mais les footballeurs marocains étaient craints, car ils avaient déjà vécu deux éditions des Jeux Olympiques : 1960 à Rome et 1964 à Tokyo. Le Ghana entendait bien être le pays qui effacerait la suprématie du Maroc.

Et cela commença fort bien pour les Ghanéens qui ouvraient le score dès le milieu de la première mi-temps, et ce fut alors le délire au stade.

La tribune officielle oubliant toute retenue, vit les responsables sportifs et politiques organiser une quête pour financer le voyage à Mexico, car le but ghanéen qualifiait les Blacks Stars.

Le match reprit quelques minutes plus tard et la rencontre se terminera par la victoire du Maroc par 1 but contre 2 marqué par Hamid (RAC) et Faras de Mohammadia.

On vous laisse juge de la déception des ghanéens qui durent s’incliner face aux hommes de Cluseau et Abdallah Settati, sous l’œil farouche d’Ahmad Antifit.

Cependant, c’est bien le Ghana qui ira à Mexico, car le Maroc dut se résoudre à déclarer forfait pour ne pas avoir à affronter Israël que le tirage au sort avait placé dans le même groupe que le Maroc.

Il y a encore un autre Maroc-Ghana qui ne manque pas de sel.

On est en 1975 et le Ghana nous bat 2-0 à Kumasi, 2ème ville du pays, lors du match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 1976 qui devait se dérouler en Ethiopie.

Le Maroc après cette défaite au Ghana, au match aller, s’arrangea pour obtenir le 2-0 au match retour, gagner au pénalty et être présent à Addis Abéba pour «la» Coupe 1976, celle que le Maroc remportera.

En 1980, il y eut quelque chose de plus inattendu et de plus fort encore …

Le Ghana, champion d’Afrique après la CAN organisée en 1978 chez lui, au Ghana, est à Lagos (Nigéria) pour la nouvelle édition de la C.A.N. Le Maroc est aussi au Nigéria, mais dans un état piteux. Avant cette Coupe d’Afrique, il y eut la défaite de Décembre 79 à Casablanca face à l’Algérie qui entraîna la dissolution de la F.R.M.F, du Bureau Fédéral présidé par Mehdi Belmejdoub et la mise à une retraite anticipée de Faras, Hazzaz, Larbi, Dolmy, etc etc … Bref, de tout ce qui faisait l’ossature des Lions de l’Atlas.

Fontaine a remplacé Cluseau, ses adjoints sont Jabrane et Hamidouch.

Les joueurs s’appellent Filali 2 (MCO), Abdellatif (KAC) Hanoune (RSS), Labied (FUS) bref, une équipe de joueurs qui va devoir rivaliser avec les ténors du foot africain. Le chef de délégation est Feddoul Benzeroual du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Inutile de dire que l’équipe nationale marocaine est partie à Lagos dans un quasi anonymat, personne ne donnant cher de sa peau.

Comble d’infortune, quelques jours avant le départ, Fontaine victime d’un accident doit déclarer forfait.

Seuls Jabrane et Hamidouch accompagneront les joueurs. Faute de moyens, ils dormiront jusqu’à 6 par chambre dans un petit hôtel de Lagos.

Dans leur groupe, il y a l’Algérie et surtout le Ghana grand favori pour garder son titre. Et justement, le Maroc jouera contre le Ghana en 3ème match après avoir perdu d’entrée (1-0) face à l’Algérie, réussi un nul au 2ème match et c’est avec ce seul point qu’il doit affronter le Ghana qui en compte déjà trois.

Avant d’aller au stade pour le match, Benzeroual en fonctionnaire avisé, dit aux joueurs de libérer les chambres et de faire leurs bagages. Il prévoit que le Maroc, éliminé, ira directement à l’aéroport et adieu Lagos et sa Coupe d’Afrique.

Or, le Ghana sera battu par la jeune équipe du Maroc (1-0) et sera éliminé. Le Maroc poursuit donc sa route, et terminera sur le podium après avoir battu en match de classement l’Egypte grâce à 2 buts de la tête de Khalid Labied, qui va finir meilleur buteur de cette C.A.N avec 3 buts. En finale le Nigéria, maître chez lui, battra 3-0 l’Algérie.

Le Ghana, contre tout pronostic a été sorti par les Lions de l’Atlas.

Des années plus tard, le Ghana joue face au Maroc d’Henri Michel un match décisif pour la qualification au Mondial 98 (France).

Le Maroc l’emportera et ira au Mondial français.

Le 10 Janvier prochain, Ghana et Maroc vont se retrouver au Cameroun. Les joueurs ont changé, les conditions ont changé, le siècle aussi a changé.

L’actuelle génération de joueurs va continuer le feuilleton marocco-ghanéen.

Au vu des épisodes précédents, on osera mettre une petite pièce en faveur des Lions de l’Atlas.