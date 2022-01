CAN 2021. Une bousculade avant le match Cameroun-Comores aurait fait plusieurs victimes [Vidéo]

Plusieurs médias et différents témoignages ont fait état d’une grave bousculade en marge du match des huitièmes de finale opposant le Cameroun et les Comores, ce 24 janvier au soir dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Au moins sept personnes seraient mortes dans une bousculade à l’extérieur du stade d’Olembé qui accueillait la rencontre selon les déclarations d’un officiel Camerounais à l’agence américaine Associated Press (AP).