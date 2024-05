CAN 2025 : 10 millions DH pour rénover le stade annexe du Complexe Mohammed V

Alors que la rénovation du Complexe Mohammed V est en cours, son stade annexe subira lui aussi un lifting. Les détails.

Un appel d’offres a été lancé par l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), relevant du ministère de l’Equipement et de l’eau, dans le but de réaménager le stade annexe du Complexe sportif Mohammed V, avec un budget prévisionnel de 10 millions de dirhams.

Lire aussi | Casablanca aura son Centre d’affaires numérique pour 8 millions DH

Les travaux envisagés couvrent plusieurs aspects, notamment les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et de drainage, ainsi que la réalisation du système d’arrosage du terrain et des travaux d’entretien pendant la période de garantie.

Les prestations prévues comprennent la mise en place d’infrastructures solides, la réalisation du réseau d’arrosage, et la fourniture et la pose des équipements nécessaires au fonctionnement du stade. De plus, une attention particulière sera accordée à la création d’espaces verts et à l’entretien du gazon naturel.

Lire aussi | Bientôt un bus pour relier Casablanca à l’aéroport Mohammed V ?

Notos que le cabinet d’architecte ARCH TEAM & PARTNERS SARL, le Bureau d’études techniques DIAGONALE MANAGEMENT, le Bureau de contrôle SOCOTEC Maroc et le Laboratoire LPEE sont chargés de la maîtrise d’œuvre et du suivi de ces travaux.