Canada : le Maroc contourne l’embargo pour équiper ses drones turcs

Suite à la commande, le mois dernier, de 13 drones turcs développés par Baykar Defence, le Royaume vient de conclure un contrat relatif à leur équipement, rapporte c4defence.com.

Le Maroc a réussi à contourner l’embargo imposé par le Canada sur la Turquie. Le 12 avril dernier, le pays nord-américain a annoncé l’annulation de 29 permis d’exportation militaires vers la Turquie. L’embargo couvrait les caméras Wescam utilisées dans les drones Bayraktar TB2. Le Royaume vient cependant de conclure un accord avec le Canada pour l’équipement des drones turcs développés par Baykar Defence d’électro-optiques Wescam.

A noter que la commande des drones turques, qui seront livrés en 2022, vise à renforcer les missions de surveillance et d’attaque des Forces Armées Royales (FAR). Les Bayraktar TB2 sont connus pour leurs attaques meurtrières en Irak, en Libye et en Syrie.