Canada. Leurs enfants ne dorment plus pour joueur à Fortnite, ils saisissent la justice

Un juge canadien a approuvé un recours collectif intenté par trois parents qui affirment que leurs enfants sont devenus accros au jeu vidéo Fortnite.

Les plaignants disent que leurs enfants ne dorment plus, ne mangent plus et ne se douchent plus à cause de leur addiction au jeu. Dans des dossiers judiciaires, ils ont noté que l’Organisation mondiale de la santé avait reconnu la dépendance aux jeux vidéo en 2018. Le procès est contre le fabricant du jeu, Epic Games, et sa filiale canadienne. À l’intérieur de la clinique pour aider les adolescents accros au jeu, Epic Games a fait valoir que la dépendance aux jeux vidéo n’est pas un trouble psychologique reconnu, rapporte la BBC. Les plaignants avancent également que le jeu de tir et de survie « encouragerait des dépenses excessives ».