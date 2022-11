Cannabis légal. A vos CV ! L’Agence nationale de réglementation recrute des directeurs provinciaux

Lire aussi | Produits à base de viande de volaille. Voici les 3 opérateurs marocains autorisés à exporter au marché européen

Cet appel à candidature est ouvert au profit des candidats ayant exercé dans les Administrations de l’Etat, dans les Etablissements publics ou dans le secteur privé et remplissant certaines conditions. Parmi celles-ci, on peut citer l’obligation d’avoir le niveau d’enseignement supérieur d’au moins ingénieur d’Etat ou Master ou équivalent, et ayant des compétences répondant aux exigences requises du poste à pourvoir. Entre autres conditions, avoir une expérience professionnelle liée aux compétences exigées (minimum 10 ans dans les Administrations de l’Etat, dans les établissements publics ou dans le secteur privé). Les dossiers de candidatures doivent être transmis au plus tard le 16 novembre via l’adresse : www.concours-recrutement.ma.

Pour rappel, l’ANRAC assure la mise en œuvre de la stratégie de l’État dans le domaine de la culture, la production, la fabrication, la transformation, la commercialisation et l’exportation du cannabis. Elle intervient également dans l’importation des produits de cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. Par ailleurs, elle est chargée aussi de réglementer et d’assurer le suivi et le contrôle de l’ensemble des opérations relatives au cannabis et à ses usages licites. Conformément aux engagements internationaux du Royaume, l’agence veille également à l’organisation et au développement des différentes étapes de cette activité. Et ce, depuis la production des semences jusqu’à la commercialisation du produit final.