Cannabis légal. Les premières autorisations suscitent l’appétit des communes rurales non encore autorisées à cultiver la plante

La délivrance des premiers permis pour la production, la transformation, la commercialisation et l’exportation de cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles, a relancé le débat autour de l’élargissement du périmètre réglementaire de la culture de cette plante, restreint actuellement à seulement trois provinces. Plusieurs communes rurales non encore autorisées à cultiver la plante, veulent aussi leur part du gâteau.

L’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a accordé 10 permis pour la production, la transformation, la commercialisation et l’exportation de cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles. L’annonce avait été faite le mardi 4 octobre, par l’organisme public. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi 13.21 autorisant l’usage du cannabis à des fins médicales et industrielles, publiée au Bulletin officiel en juillet 2021. Selon le régulateur, les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen et de Taounate situées dans la région montagneuse du Rif, au nord du pays seront progressivement autorisées à cultiver la plante.