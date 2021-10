Cannabis médical: une 1ère conférence internationale à Tanger

La 1ère Conférence internationale sur les potentialités thérapeutiques et industrielles du chanvre au Maroc sera organisée, du 22 au 24 octobre à Tanger, avec la participation de nombre de scientifiques et de chercheurs.

Organisée par l’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis (AMCUC), cette conférence s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc en vue de développer les différents aspects scientifiques et socioéconomiques, à même d’apporter des valeurs ajoutées considérables à ce secteur.

Les travaux de la conférence seront encadrés par des chercheurs, scientifiques, médecins et industriels, marocains et étrangers, dans l’objectif d’examiner les potentialités thérapeutiques et les utilisations industrielles du chanvre, ainsi que les possibilités d’utiliser ses composantes pour lancer des activités économiques à valeur ajoutée, notamment suite à l’adoption de la loi n°13.21 portant usages licites du cannabis.

Lire aussi | Benaceur Azday : « La culture du cannabis génère beaucoup d’emplois puisqu’elle compte beaucoup d’étapes de production »

Il est à noter que l’AMCUC avait déjà organisé, du 21 au 23 mai à Tanger, le 1er Congrès marocain sur l’utilisation des dérivés du cannabis, sous le thème « Y a-t-il des limites à la recherche scientifique sur les dérivés du cannabis? ».