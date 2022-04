Capital-investissement. Les levées de fonds en hausse de près de 40% en 2021

De même, les nouveaux investissements en phase de démarrage d’activité (Capital Amorçage et Capital Risque), représentent, en nombre, près de 60% du total des investissements réalisés en 2021. Selon l’AMIC, les secteurs investis sont parmi les plus prometteurs, dans un contexte marqué par les 3 chocs consécutifs, sur l’offre, en raison de la pandémie et des ruptures de chaînes d’approvisionnement, sur l’énergie, suite à la crise ukrainienne et sur la demande dans un contexte inflationniste. Il s’agit essentiellement des services et de la santé, de l’agri-business et des biens de grande consommation, de la distribution & logistique, de l’éducation, des nouvelles technologies, de l’automobile et des énergies.

Lire aussi | Le britannique Altus Strategies obtient une licence d’exploitation pour le projet cuivre-argent d’Agdz