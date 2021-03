Car Of The Year Morocco 2021 : la 2ème édition dans les starting-blocks

Les préparatifs ayant trait à la 2ème édition du «Car Of The Year» (COTY) vont bon train. L’enjeu majeur de cet événement consacré à l’automobile consistera à savoir qui, des 19 prétendantes en lice, succédera à la Volvo S60 afin de s’octroyer le titre de voiture de l’année. Les dés seront bientôt jetés.

Après une première édition qui s’est déroulée début 2020 sous le sceau du succès, l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (l’Aivam), les membres du jury et les partenaires engagés dans cet événement, sont en train d’affiner actuellement les derniers détails pour que cette 2ème édition puisse se dérouler dans d’excellentes conditions. Faut-il souligner que si l’agenda du COTY a été quelque peu perturbé par la crise sanitaire ambiante, cela n’a en rien réfréné les ardeurs des professionnels du secteur automobile et de son environnement, qui comme de coutume, jouent pleinement le jeu afin que cette fête de l’automobile soit un succès plein et entier. D’ailleurs, à travers la réalisation de ce «COTY» Maroc 2021, l’Association des importateurs automobile inscrit pleinement cette action dans le cadre des nombreuses prérogatives qui lui sont allouées, au rang desquels la sensibilisation du grand public à travers la promotion du secteur automobile.

Lire aussi | RATP Dev Casablanca se dote d’une nouvelle filiale dédiée à l’innovation

Concrètement, cette élection débutera le 30 mars prochain par l’évaluation statique des 19 prétendantes. De quoi effectuer pour le jury une première sélection selon des critères d’évaluation tels que définis par le règlement intérieur déposé auprès du Notaire de l’événement, à savoir Maître Majid Benjelloun Zahr, et de ne conserver que 7 nominés qui poursuivront l’aventure. Ces derniers devront satisfaire aux essais dynamiques qui auront lieu peu de temps après. Ce qui permettra à ce même jury, de par ses votes, de désigner la voiture de l’année 2021. Précisément, l’heureuse élue sera révélée au plus grand nombre sous format digital le mardi 6 avril 2021. Afin de suivre cet événement, un lien de connexion pour le livestream sera diffusé par la presse.

Justement, la liste des véhicules éligibles à l’élection de la voiture de l’année 2021 se compose de 19 modèles, à savoir l’Audi Q3, l’Audi Q3 Sportback, la BMW Série 2 Grand Coupé, la BMW Série 4 Coupé, la Ford Focus, le Ford Kuga, la Hyundai Sonata, la Kia K5, la Kia Niro, le Kia Seltos, la Mercedes GLA, le Nissan Juke, l’Opel Corsa, le Peugeot 2008, la Renault Clio 5, le Renault Captur, le Seat Arona, le Skoda Kamiq et la Skoda Scala.

Lire aussi | Le britannique Sound Energy s’exprime sur le projet d’usine marocaine

Aussi, le jury du COTY 2021 se compose de Jalil Bennani (Les Inspirations ECO), ce dernier ayant été élu Président du Jury pour cette édition du COTY, de Rafik Lahlou (Expert en automobile), de Mohamed Akisra (Le Matin), de Moulay Ahmed Belghiti (L’Economiste), de Mehdi Laaboudi (wandaloo.com), de Leila Benjelloun (Golf du Maroc), de Khadija Dinia (Luxury life Morocco), de Nabil Sbaï Tanji (Auto Magazine), d’Hicham Smyej (La Revue Automobile) et de David Jérémie (Challenge).

A noter que les membres de l’Aivam, via leur communiqué, saisissent l’occasion pour remercier leurs partenaires institutionnels, dont Eqdom, Salafin, Sofac, Wafasalaf, Vivalis, ainsi que les membres du Jury pour leur soutien sans faille, aussi bien pour la première édition que pour cette seconde édition du COTY 2021, qui s’annonce d’ailleurs sous les meilleurs auspices.