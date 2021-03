Car Of The Year Morocco 2021 : le suspense reste entier

L’étau s’est considérablement resserré s’agissant de l’élection du «Car Of The Year (COTY) Morocco 2021». En effet, les membres du jury ont pu mener à bien le 30 mars dernier les essais statiques et dynamiques des différents modèles sélectionnés. Il faudra attendre le mardi 6 avril prochain pour connaître le véhicule qui s’adjugera le titre.

C’est une journée marathon qui attendait les membres du jury de cette deuxième édition du COTY 2021 dans le Royaume, au rang desquels Jalil Bennani (Les Inspirations ECO), Président du Jury, Rafik Lahlou (Expert en automobile), Mohamed Akisra (Le Matin), Moulay Ahmed Belghiti (L’Economiste), Mehdi Laaboudi (wandaloo.com), Leila Benjelloun (Golf du Maroc), Khadija Dinia (Luxury life Morocco), Nabil Sbaï Tanji (Auto Magazine) et David Jérémie (Challenge).

Rendez-vous leur avait été donné le mardi 30 mars dernier du côté de Bouskoura pour procéder aux essais statiques et dynamiques des 19 véhicules en lice. 18 pour être tout à fait précis dans la mesure où le Seat Arona n’a pas pris part à cet évènement. Après un premier briefing explicatif ayant trait au déroulement de la matinée, le Président du jury a pris soin de rappeler aux membres les critères d’évaluation, tels que définis par le règlement intérieur déposé auprès du notaire de l’événement, Maître Majid Benjelloun Zahr. De quoi permettre aux jurés d’amorcer leurs travaux en toute sérénité.

Rappelons que pour ces essais statiques, étaient en lice l’Audi Q3, l’Audi Q3 Sportback, la BMW Série 2 Grand Coupé, la BMW Série 4 Coupé, la Ford Focus, le Ford Kuga, la Hyundai Sonata, la Kia K5, le Kia Niro, le Kia Seltos, le Mercedes GLA, le Nissan Juke, l’Opel Corsa, le Peugeot 2008, la Renault Clio 5, le Renault Captur, le Skoda Kamiq et la Skoda Scala. A l’issue de cette première phase de votes, un panel de sept véhicules est sorti des urnes, à savoir l’Audi Q3 Sportback, le Ford Kuga, le Kia Niro, le Mercedes GLA, le Peugeot 2008, la Renault Clio 5 et le Renault Captur.

Les membres du jury de cette 2ème édition du Car Of The Year Morocco 2021.

Des véhicules qui ont été testés, un par un, sur la route par chaque membre du jury, ces derniers s’étant basés également sur quatre catégories de critères d’évaluation pour chaque voiture. Le premier d’entre eux regroupe des thématiques telles que le design, la fonctionnalité et l’innovation. S’ensuivent d’autres critères de notations regroupant la performance, la sécurité et le confort. Autres critères d’évaluation, la consommation et l’environnement, sans oublier le rapport prix/équipements.

Le décompte des votes a été effectué en fin d’après-midi par le notaire maître Majid Benjelloun Zahr et par le Président du jury, notre confrère Jalil Bennani, ce qui a permis de déterminer le véhicule gagnant de cette deuxième édition du COTY. Un secret jalousement gardé pour l’instant, mais qui sera divulgué, suspens oblige, le mardi 6 avril prochain à l’occasion d’une soirée digitale concoctée par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc et l’ensemble de ses partenaires, dont Eqdom, Salafin, Sofac, Wafasalaf et Vivalis.