Car Of The Year Morocco 2022. Et voici les sept finalistes !

L’élection du «Car Of The Year (COTY) Morocco 2022» connaîtra prochainement son épilogue. Le jury de cet événement a mené à bien le 23 mars dernier les essais statiques et dynamiques des 18 modèles sélectionnés. Un premier écrémage a permis à ce même jury de déterminer sept finalistes. Il faudra attendre en mai prochain pour découvrir quel sera le véhicule qui s’adjugera le titre.

C’est du côté de Bouskoura que le jury s’était donné rendez-vous pour procéder aux essais statiques et dynamiques des 18 véhicules en lice. Après un premier briefing explicatif ayant trait au déroulement de la matinée, la Présidente du jury a pris soin de rappeler aux membres les différents critères d’évaluation, tels que définis par le règlement intérieur de l’événement déposé auprès du notaire Maître Majid Benjelloun Zahr.

Rappelons que pour ces essais statiques, étaient en lice l’Audi A3 Sportback, le Citroën C4, la Dacia Logan, la Dacia Sandero, le Hyundai Creta, la Hyundai i10, le Hyundai Tucson, le Kia Sorento, la Mercedes Classe C, le Renault Express, le DFSK Seres 3, le Seat Arona, la Skoda Octavia, la Toyota Yaris, le Toyota Corolla Cross, le Volkswagen Caddy, la Volkswagen Golf 8 et le Volkswagen T-Roc.

A l’issue d’une première phase de votes, un panel de sept véhicules finalistes est sorti des urnes, à savoir le Citroën C4, la Dacia Sandero, le Hyundai Tucson, le Kia Sorento, la Mercedes Classe C, la Toyota Yaris et la Volkswagen Golf. Des véhicules qui ont été testés un par un, via une grille d’évaluation s’articulant autour de critères précis au rang desquels le design, le rapport prix prestations, l’innovation, l’habitabilité et les aspects pratiques, et enfin le respect de l’environnement.

C’est en fin d’après-midi que le décompte des votes a été effectué par le notaire et par la Présidente du jury, ce qui a permis de déterminer le véhicule gagnant de cette troisième édition du COTY. Un secret jalousement gardé par ses deux derniers, mais qui sera divulgué, suspens oblige, en mai prochain à l’occasion d’une soirée de gala concoctée par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc.

Elle accueillera de nombreux invités, dont les importateurs finalistes, les différents partenaires institutionnels ayant soutenu cet événement, au rang desquels Eqdom, Salafin, Sofac, Wafasalaf, Vivalis, RMA Assurances et les membres du jury.

Une cérémonie qui d’ailleurs sera retransmise sous format digital à travers les réseaux sociaux à l’attention du grand public et des passionnés automobiles. Afin de suivre cet événement, une date et un lien de connexion pour un livestream seront divulgués en temps utile par les médias.